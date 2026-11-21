‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമ്മാനുവൽ, നിങ്ങളുടെ കരുതലിന് നന്ദി’; ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അനിൽ കപൂർtext_fields
യൂറോപ്യൻ പര്യടനത്തിനിടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി പാരീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബോളിവുഡ് താരം അനിൽ കപൂർ. ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇരുവരും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച സൗഹൃദസംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു പാരീസിലെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇറ്റലിയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് അനിൽ കപൂർ പാരീസിലെത്തിയത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അനിൽ കപൂർ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചു. ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സൗഹൃദത്തിലാകാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും, പാരീസിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അതേ ഊഷ്മളത അനുഭവപ്പെട്ടതായും താരം കുറിച്ചു. സിനിമ, കല, സംസ്കാരം എന്നിവക്ക് പുറമെ എ.ഐ, ഊർജ്ജം, വാസ്തുവിദ്യ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവന്നു.
‘പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിനെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ളവരെപ്പോലെ സ്വാഭാവികമായാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോയത്. പാരീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴും അതേ സ്നേഹവും ഊഷ്മളതയും തിരികെ ലഭിച്ചു’ അനിൽ കപൂർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
സാധാരണ ഔപചാരിക സംഭാഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. മാക്രോണിന്റെ ഓഫീസിലുള്ള നെപ്പോളിയന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രവസ്തുക്കൾ ഇരുവരും ചേർന്ന് നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തു. ‘ചരിത്രത്തിലെ പാഠങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും കൊച്ചുമക്കളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വരെ സംസാരിക്കാനായി. അറിവ് പകരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആശയവിനിമയമായിരുന്നു അത്’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തനിക്കും അനന്തരവനും പാരീസിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെന്ന പോലെയുള്ള ആതിഥേയത്വം നൽകിയതിന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനിൽ കപൂർ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമ്മാനുവൽ, നിങ്ങളുടെ കരുതലിനും, പാരീസിൽ എനിക്കും എന്റെ അനന്തരവനും സ്വന്തം വീട്ടിലെന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവം നൽകിയതിനും നന്ദി. നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദത്തിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ’ എന്നും താരം കുറിച്ചു.
പാരീസിലെ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അനിൽ കപൂർ ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഒത്തുചേർന്ന ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ലളിത് മോദി, സഞ്ജയ് കപൂർ, ചങ്കി പാണ്ഡെ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഫ്ലോറൻസിലെ പ്രശസ്തമായ 'ലാ ജിയോസ്ട്ര'യിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ സായാഹ്ന വിരുന്ന്. സൊൾഡാനോ കുൻസ് ഡി'ആസ്ബർഗോ ലോറേനയായിരുന്നു വിരുന്നിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. ‘ബോളിവുഡിന്റെ ഗ്ലാമറും ഫ്ലോറൻസിന്റെ ആത്മാവും ഒത്തുചേർന്ന സായാഹ്നം’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അനിൽ കപൂർ ഈ ഒത്തുചേരലിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.