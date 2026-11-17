‘ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്, പദവിയുള്ളവളാണ്’: പാരമ്പര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അനന്യ പാണ്ഡെtext_fields
ബോളിവുഡിലെ നെപ്പോട്ടിസം ചർച്ചകൾ എക്കാലത്തും സജീവമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ബോളിവുഡ് താരം അനന്യ പാണ്ഡെ തന്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ലഭിച്ച പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 24-ാമത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉച്ചകോടിയിലാണ് താരം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
നടൻ ചങ്കി പാണ്ഡെയുടെയും വസ്ത്രാലങ്കാര വിദഗ്ധ ഭാവന പാണ്ഡെയുടെയും മൂത്ത മകളാണ് അനന്യ പാണ്ഡെ. കരൺ ജോഹറിന്റെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പുനീത് മൽഹോത്ര സംവിധാനം ചെയ്ത 'സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ 2' (2019) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം സിനിമയിലെത്തുന്നത്.
തനിക്കുള്ള പാരമ്പര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അച്ഛന്റെ മകളായി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ താൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും അനന്യ വ്യക്തമാക്കി.
‘ചങ്കി പാണ്ഡെയുടെ മകളെന്ന മേൽവിലാസം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അടർത്തിമാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായൊരു ചിന്തയും എനിക്കില്ല. ആളുകൾ എന്തുതന്നെ വിശ്വസിച്ചാലും, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഒപ്പം പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചവളുമാണ്’ അനന്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അനന്യ പാണ്ഡെ നെപ്പോട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ പലതും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യകാലത്ത് താര മക്കളുടെ ജീവിതം ആളുകൾ കരുതുന്നത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നായിരുന്നു അനന്യ പറഞ്ഞത്. തന്റെ പിതാവ് ഒരിക്കലും കരൺ ജോഹറിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലോ 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' ഷോയിലോ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അനന്യ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അന്ന് അതേ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന നടൻ സിദ്ധാന്ത് ചതുർവേദി നൽകിയ മറുപടി വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ എവിടെയാണോ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്, അവിടെ നിന്നാണ് താരപുത്രന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്’ എന്നായിരുന്നു സിദ്ധാന്തിന്റെ മറുപടി.
അനന്യയുടെ പ്രസ്താവന വലിയ രീതിയിൽ ട്രോളുകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചപ്പോൾ സിദ്ധാന്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവങ്ങൾ അനന്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിതിരിവായിരുന്നുവെന്നും അതൊരു തിരിച്ചറിവായി മാറിയെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അനുരാഗ് കശ്യപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
‘അതവൾ വ്യക്തിപരമായി എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനുശേഷം അവളിൽ എന്തോ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നാണ് അനുരാഗ് കശ്യപ് ദി ജഗ്ഗർനൗട്ട് എന്ന മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്.