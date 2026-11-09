നടി അഞ്ജു കുര്യൻ വിവാഹിതയായി; വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രാർത്ഥന സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് താരം

നടി അഞ്ജു കുര്യൻ വിവാഹിതയായി; വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രാർത്ഥന സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് താരംtext_fields
മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയ പ്രിയ നടി അഞ്ജു കുര്യൻ വിവാഹിതയായി. റോഷൻ കരിപ്പപ്പറമ്പിലാണ് താരത്തിന്റെ വരൻ. ശനിയാഴ്ച നടന്ന മനോഹരമായ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഈ സുദിനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ആനന്ദനിമിഷങ്ങളും അഞ്ജു തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. വർഷങ്ങളായി താൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായതിന്റെ നിർവൃതിയിലാണ് താനെന്ന് അഞ്ജു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പോടെയാണ് നടി വിവാഹചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
‘ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ട് മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വാഗ്ദാനം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നൊരു ഉടമ്പടിയാണ്.
ഉള്ളിലെ കുഞ്ഞു മനസ്സ് കാലങ്ങളായി സ്വപ്നം കണ്ട നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ഇത് വെറുമൊരു വിവാഹം മാത്രമല്ല. ഒന്നിച്ച് വളരാനും, പരസ്പരം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും, സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു വീട് പണിയാനും, ചിരിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞൊരു ആയുഷ്കാലം പടുത്തുയർത്താനുമുള്ള തുടക്കമാണ്’ അഞ്ജു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
വിവാഹവാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സിനിമാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും നവദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ആൽഫ്രെഡ് കുര്യൻ നിർമിച്ച് അൽഫോൻസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'നേരം' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ സപ്പോർട്ടിങ് റോളിലാണ് അഞ്ജു സിനിമാരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
തുടർന്ന് 'ഓം ശാന്തി ഓശാന' എന്ന ചിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു. 2016ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്..?' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായ 'ഞാൻ പ്രകാശൻ', തമിഴ് ചിത്രമായ 'ഇഗ്ലൂ' എന്നിവയിലെ പ്രകടനം വലിയ പ്രേക്ഷകപ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ആറാം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അഞ്ജു കുര്യൻ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്.