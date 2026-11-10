വഴിയറിയാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല; അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് നടൻ സൂര്യ

വഴിയറിയാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല; അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് നടൻ സൂര്യtext_fields
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സൂര്യ. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ താൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 8-ന് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന സീൻ സിനിമയുടെ ചടങ്ങിൽ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കവെയാണ് താരം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വഴിയറിയാതെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല എന്ന് സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്കുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വിരാമമിട്ടു. തന്റെ അഗരം ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനഹ്ങൾ സൂര്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ളവയല്ല, മറിച്ച് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിനെതിരെ പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും സൂര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനസമ്മിതിയും കാരണം താരം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കുമെന്ന് വ്യാപകമായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചടങ്ങിലൂടെ അത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തിരശ്ശീലയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ജീത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സീൻ ബോക്സോഫീസിൽ മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. നസ്രിയ നസീം, നസ്ലൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി.ജെ. ജ്ഞാനവേലിന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള സിനിമയാണ് സൂര്യയുടെ അടുത്തതായി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്.