‘മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് മാറി താമസിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനാവില്ല’; കുടുംബപ്പേര് പവിത്രമെന്ന് അഭിഷേക് ബച്ചൻtext_fields
യുവതലമുറ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മാറി സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുമ്പോഴും, മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ താമസിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ബോളിവുഡ് താരം അഭിഷേക് ബച്ചൻ. അച്ഛൻ അമിതാഭ് ബച്ചനും അമ്മ ജയാ ബച്ചനും പ്രായമാകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും, മാറിത്താമസിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംരംഭകനും പോഡ്കാസ്റ്ററുമായ രാജ് ഷമാനിയുമായി നടത്തിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് സംഭാഷണത്തിലാണ് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും പിതൃപാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സുതുറന്നത്. മുംബൈ പോലുള്ള തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിതശൈലികളും തിരക്കുകളും കാരണം ആളുകൾ മാറിത്താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം തനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു. ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ജോലിത്തിരക്കുകൾ മൂലം ദിവസങ്ങളോളം പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ, വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിയുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടുമാറി താമസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ. അച്ഛന് അപ്പോൾ 81 വയസ്സാകുന്നു, അമ്മക്ക് 75ഉം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും’ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
ഇരുവരും ഇപ്പോഴും സജീവവും സ്വതന്ത്രരുമാണെങ്കിലും, അവർക്കായി താൻ ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രായത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചതുപോലെ, അവർക്കും നാം ഒപ്പമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും, അപൂർവമായെങ്കിലും ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നതുമെല്ലാം തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
47-ാം വയസ്സിലും ഇരു മാതാപിതാക്കളും ഒപ്പമുള്ളതിൽ താൻ അതീവ ഭാഗ്യവാനാണെന്നും, അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവരെ പരിചരിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം അത് തുടരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കി. അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ വിജയം നേടണമെന്ന സമ്മർദമോ, അച്ഛന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോ തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന രാജ് ഷമാനിയുടെ ചോദ്യത്തിനും അഭിഷേക് മറുപടി നൽകി.
‘മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, അമിതാഭ് ബച്ചനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ഈഗോ മത്സരമായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ഒരു മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അച്ഛനാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാതൃക. അവർ നിങ്ങളുടെ ഹീറോകളാണ് പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യവുമായി മത്സരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ആ പാരമ്പര്യത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് തന്റേതെന്നും’ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
എന്റെ കുടുംബപ്പേര് എനിക്ക് പവിത്രമാണ്. മുത്തച്ഛൻ നൽകിയ ഈ കുടുംബപ്പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന വ്യക്തിയായി മാറിയത് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു. ബച്ചൻ എന്ന പേരിന്റെ പ്രശസ്തി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അച്ഛൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമയാണെന്നും അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും അഭിമാനിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സുതുറന്നു. ‘ഞങ്ങൾ വൈകാരികമായി പരസ്പരം വളരെ അടുത്താണ്. കെട്ടിപ്പിടിച്ചും സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചും നിൽക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ലെന്നും, താൻ സ്നേഹനിർഭരമായ പ്രകൃതക്കാരനാണെന്നും അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.