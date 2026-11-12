എത്ര തവണ കണ്ടാലും ചിരി കുറയില്ല! മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത 10 കോമഡി സിനിമകൾ

എത്ര തവണ കണ്ടാലും ചിരി കുറയില്ല! മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത 10 കോമഡി സിനിമകൾtext_fields
ചില സിനിമകളുണ്ട്. എത്ര തവണ കണ്ടതാണെന്ന് പോലും ഓർമയുണ്ടാകില്ല. ടെലിവിഷനിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നാലും റിമോട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ തോന്നില്ല. യൂടൂബിന്റെയും ഒ.ടി.ടികളുടെയും ജനപ്രിയ കാലത്തിനു മുമ്പ് പത്രത്തിലെ ഇന്നത്തെ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത്തരം സിനിമകളുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഒന്നുവേറെ തന്നെയായിരുന്നു.
അടുത്ത ഡയലോഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്താണെന്നും അറിയാം. എന്നിട്ടും ചിരിക്ക് ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ല. മലയാളത്തിലെ പഴയകാല കോമഡി സിനിമകൾക്ക് ഇന്നും ഇത്രയധികം ആരാധകരുണ്ടാകുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്?വെറും തമാശകൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം സിനിമകളെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ അബദ്ധങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ, ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ, അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പോലും സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളുമായി ചേർത്തുവെക്കാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കഴിയും. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് മലയാള സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടാം.
1. റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗ് (1989)
തൊഴിലില്ലായ്മയും കടബാധ്യതയും കാരണം ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. അതിനിടയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന ഒരു ഫോൺ കോളും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കോമഡി ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാണ് റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗ്.
ബാലകൃഷ്ണൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മന്നാർ മത്തായി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവൈവിധ്യവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നുചാടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിയടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയോട് തോന്നുന്ന സഹതാപവും തമാശകളോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മളിൽ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കഥയുടെ പ്രത്യേകത.
2. ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ (1990)
‘തോമസുകുട്ടീ വിട്ടോടാ!’ ഈ ഡയലോഗ് മലയാളിയുള്ള കാലം വരെ മറക്കാനാകില്ല. നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരു പെൺകുട്ടി, കുറെ കള്ളത്തരങ്ങൾ, ഒടുവിൽ വലിയൊരു ദുരൂഹത! മഹാദേവൻ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, അപ്പുക്കുട്ടൻ, തോമസ്കുട്ടി എന്നിവരെ മലയാളികൾ ഹൃദയത്തിലാണ് ചേർത്തുവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ സിനിമക്ക് മൂന്നോളം തുടർഭാഗങ്ങളും വില്ലനായ ജോൺ ഹോനായി എന്ന പേരിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സിനിമയും ഇറങ്ങിയതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. എങ്കിലും ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയൊന്നും മറ്റു തുടർഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നത് യാഥാർഥ്യം.ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അപകടകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് കഥ. സൗഹൃദവും പ്രണയവും സസ്പെൻസും നർമ്മവും ഒരുപോലെ ചേർത്തുവെച്ച സിനിമയാണിത്.നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തമാശകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട്. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധം മറ്റൊരാൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലെ ഈ സ്വാഭാവികമായ കൂട്ടുകെട്ടും പരസ്പരമുള്ള കളിയാക്കലുകളുമാണ് സിനിമയുടെ വലിയ ആകർഷണം.
3. ഗോഡ്ഫാദർ (1991)
കുടിപ്പകയും കുടുംബവൈരവും തലമുറകളായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ. അഞ്ഞൂറാനും ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ പ്രണയം കൂടി കടന്നുവരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ രസകരമാകുന്നു.കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഥ പറയുമ്പോഴും അതിൽ നിറയെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. എൻ.എൻ. പിള്ളയുടെ അഞ്ഞൂറാനും ഫിലോമിനയുടെ ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മയും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.മനുഷ്യന്റെ വാശിയും അഭിമാനബോധവും ചിലപ്പോൾ എത്രത്തോളം പരിഹാസ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സിനിമ കാണിച്ചുതരുന്നു. സ്വന്തം നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് പലപ്പോഴും ചിരിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ ചെറിയ അധികാരമത്സരങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് പരിചിതമായ അനുഭവങ്ങളാണ്.
4. കിലുക്കം (1991)
ഊട്ടിയിലെത്തുന്ന നന്ദിനി എന്ന പെൺകുട്ടിയും ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായ ജോജിയും സുഹൃത്ത് നിശ്ചലും. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നന്ദിനി കടന്നുവരുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കിലുക്കത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.മോഹൻലാലിന്റെ ജോജിയും ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ നിശ്ചലും നന്ദിനിയായി എത്തിയ രേവതിയും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത് മറക്കാനാകാത്ത നിരവധി ഹാസ്യരംഗങ്ങളാണ്.കിലുക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചിരിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല. കഥാപാത്രങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന വൈകാരിക അടുപ്പം കൂടിയാണ്. തുടക്കത്തിൽ തമാശകൾ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നവർ പിന്നീട് നന്ദിനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ചിരിയിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രേക്ഷകന്റെ വികാരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാഴ്ചയിലും പുതിയൊരു അനുഭവം ലഭിക്കുന്നത്.
5. വിയറ്റ്നാം കോളനി (1992)
ഒരു കോളനി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതലയുമായി എത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി. എന്നാൽ അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുമായി അടുത്തറിയുന്നതോടെ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.മോഹൻലാലും ഇന്നസെന്റും കനകയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ഈ സിനിമയിൽ നർമ്മത്തിനൊപ്പം സാമൂഹികമായൊരു സന്ദേശവുമുണ്ട്. ഹോളിവുഡ് സിനിമയായ ‘അവതാറി’ന് ഈ സിനിമയുടെ കഥയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ രസകരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നെറ്റിസൺസ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റമാണ് സിനിമയുടെ വൈകാരികമായ അടിത്തറ. അതിനൊപ്പം വരുന്ന നർമ്മരംഗങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഇടപെടലുകളും സിനിമയെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു.
6. താളവട്ടം (1986)
പ്രണയിനിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് മാനസികമായി തളരുന്ന വിനോദ് എന്ന യുവാവിന്റെ ജീവിതമാണ് താളവട്ടം പറയുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്ന വിനോദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ തുടർകഥ.മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയവും നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റവും സിനിമയെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമാക്കുന്നു. പൂർണമായും കോമഡി സിനിമയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നർമ്മവും വൈകാരികതയും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണിത്.നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് പിന്നിലെ വേദന തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതേ രംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അർഥം ലഭിക്കും. ഒരേ കഥാപാത്രത്തോട് ഒരേസമയം ചിരിയും സഹതാപവും തോന്നുന്ന ഈ അനുഭവമാണ് സിനിമയെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നത്.
7. മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു (1986)
ആൾമാറാട്ടവും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിറഞ്ഞ കോമഡി സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. മാധവൻകുട്ടിയും ശംഭുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.മോഹൻലാലിന്റെ പ്രകടനവും ശ്രീനിവാസൻ, ജഗതി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ കോമഡി മുഹൂർത്തങ്ങളും സിനിമയെ വീണ്ടും കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.ഒരാൾക്ക് അറിയാവുന്ന സത്യം മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിരവധി തമാശകൾ ഉണ്ടാകാം. പ്രേക്ഷകന് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർഥ സ്ഥിതി അറിയാം. എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരും. ഇതിനെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഡ്രാമാറ്റിക് അയണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴും രസകരമായി അനുഭവപ്പെടും.
8. പഞ്ചാബി ഹൗസ് (1998)
നായകനേക്കാൾ സഹതാരങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം തന്നെ നായകനാകാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ ‘പറ്റിച്ചു’ എന്നതാണ്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, കോമഡി താരങ്ങൾക്ക് പൂണ്ടുവിളയാടാനുള്ള എലമെന്റുകളായിരുന്നു സിനിമയിലുടനീളമുണ്ടായിരുന്നത്. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഊമയായി അഭിനയിച്ച് ഒരു പഞ്ചാബി കുടുംബത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. എന്നാൽ അവിടെ യഥാർഥത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മോഹിനിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു.ദിലീപ്, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ തുടങ്ങിയവരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് രമണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല.മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. അതിനെ മറികടക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ ചിരിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വാക്കുകളേക്കാൾ മുഖഭാവങ്ങളും ശരീരഭാഷയും ഉപയോഗിച്ച് തമാശ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഈ സിനിമ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9. സി.ഐ.ഡി. മൂസ (2003)
ഡിറ്റക്ടീവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂലങ്കുഴിയിൽ സഹദേവൻ എന്ന മൂസയുടെ സാഹസിക യാത്ര. സാധാരണ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മൂസയുടെ ഓരോ നീക്കവും പലപ്പോഴും വലിയ തമാശകളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്.ദിലീപിന്റെയും സലിം കുമാറിന്റെയും ഹരിശ്രീ അശോകന്റെയും ജഗതിയുടെയും പ്രകടനവും ഭാവനാസമ്പന്നമായ കോമഡി രംഗങ്ങളും ജോണി ആന്റണിയുടെ സംവിധാനവും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ്.യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിയുണ്ടാകുന്നത് അത്രയെളുപ്പമല്ല. കാർട്ടൂൺ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അതിശയോക്തിയും അതിവേഗത്തിലുള്ള തമാശകളും ഇവിടെയും കാണാം. ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവങ്ങളിൽ നിന്ന് അൽപ്പനേരം മാറിനിൽക്കാൻ ഇത്തരം സിനിമകൾ സഹായിക്കുന്നു. ലോജിക്കലി താങ്ങാനാകാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടും ഈ സിനിമ ഇന്നും പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മിക്കവരുടെയും ഫേവറിറ്റായി തുടരുന്നു.
10. പുലിവാൽ കല്യാണം (2003)
ജയസൂര്യയെ നായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ‘പറ്റിച്ചതായി’ നെറ്റിസൺസ് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു മുഴുനീള കോമഡി ചിരിപ്പടമാണിത്. നായകനേക്കാൾ സ്കോർ ചെയ്തത് സലിംകുമാറിന്റെ മണവാളനും കൊച്ചിൻഹനീഫയുടെ ധർമേന്ദ്രയും ജഗതി ശ്രീകുമാറുമൊക്കെയായിരുന്നു. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാറിപ്പോകുന്നതും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകളും കടബാധ്യതകളും ചേർന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന സിനിമയാണ് പുലിവാൽ കല്യാണം.ജയസൂര്യ, കാവ്യ മാധവൻ, ലാലു അലക്സ്, സലിം കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന തമാശകളുമാണ് ചിത്രത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.ഓരോ കഥാപാത്രവും അവരവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കാറുള്ളതിനാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു എന്നതും സിനിമയുടെ വിജയത്തിനിടയാക്കിയ ഘടകമാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്നത്?
ഒരു തമാശ കേട്ട് ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സിനിമകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമിപ്പിക്കും. ചില സംഭാഷണങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടും. മറ്റു ചില രംഗങ്ങൾ എത്ര തവണ കണ്ടാലും അതേ പുതുമയോടെ ചിരിപ്പിക്കും.
മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് റിലീഫ് തിയറി. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിരിയിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭിക്കാമെന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നത്. കടം, ജോലി, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രണയത്തിലെ നിരാശ തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും തമാശയുടെ കണ്ണിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മാനസിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു.അതോടൊപ്പം പരിചിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളെയും സംഭാഷണങ്ങളെയും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും ഇത്തരം സിനിമകളുടെ ആസ്വാദനത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. അടുത്ത രംഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ പരിചിതത്വത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്.ഒരുപക്ഷേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുതിയ സിനിമകൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ടെലിവിഷനിൽ റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗോ പഞ്ചാബി ഹൗസോ കിലുക്കമോ വന്നാൽ ചാനൽ മാറ്റാൻ പലർക്കും തോന്നാത്തത്. ചില ചിരികൾക്ക് കാലപ്പഴക്കം ബാധിക്കില്ല!
ഈ പത്ത് സിനിമകൾ മാത്രമല്ല, മലയാളിയെ കുടുകുടെ ചിരിപ്പിച്ച എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റുകളുടെ പട്ടിക ഇനിയുമേറെ നീളും. പൂച്ചയ്ക്കൊരു മൂക്കുത്തി, അക്കരെ നിന്നൊരു മാരൻ, ബോയിംഗ് ബോയിംഗ്, നിന്നിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം, ഗാന്ധിനഗർ സെക്കന്റ് സ്ട്രീറ്റ്, കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ, മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു, വന്ദനം, വെട്ടം, മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി തുടങ്ങിയ പ്രിയദർശൻ-മോഹൻലാൽ-മുകേഷ് കൂട്ടുകെട്ടിലെ സിനിമകളും; കാബൂളിവാല, മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ്, ഹിറ്റ്ലർ, ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ സിദ്ദിഖ്-ലാൽ ചിത്രങ്ങളും ഈ പട്ടികയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തവയാണ്. കൂടാതെ യോദ്ധ, അനുരാഗ കൊട്ടാരം, മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്, പാണ്ടിപ്പട, കുബേരൻ, തിളക്കം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും, പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പോലുള്ള ക്ലാസിക്കുകളും ഇന്നും ചിരി പടർത്തുന്നുണ്ട്. ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അനേകം സിനിമകൾ വേറെയുമുണ്ട് എന്നത് മറക്കുന്നില്ല!!!