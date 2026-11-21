'വാൾ ആകൃതിയിലുള്ള ചെങ്കൽ കിണർ, കിണറിനകത്ത് ഹനുമാൻ ശിൽപം'; സഹ്യാദ്രിയിലെ ദാതേഗഡ് കോട്ടയുടെ കാഴ്ചകൾtext_fields
നദികളും പച്ചപ്പും കടലും കോട്ടകളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമൊക്കെയായി പ്രകൃതിഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. ഛത്രപതി ശിവാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റായ്ഗഡ് പോലുള്ള കോട്ടകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറെ കേട്ടറിവുണ്ടാകും. എന്നാൽ സത്താറയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 75 കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദാതേഗഡ് കോട്ടയെക്കുറിച്ച് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? തിരക്കേറിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ചരിത്രത്തെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തമായി അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രത്നമാണ് ഈ കോട്ട.
സുന്ദർഗഡ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ദാതേഗഡ് കോട്ട മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലയിലെ പാത്തൺ താലൂക്കിൽ പാട്ടേഘർ ഗ്രാമത്തിന് സമീപത്തായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ കോട്ടയിൽ നിന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ താഴ്വരകളും പർവതനിരകളും പരുക്കൻ ഭൂപ്രകൃതിയും കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം ആസ്വദിക്കാം. സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ട്രെക്കിങിനും യാത്രകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച ഇടമാണ്.
ദാതേഗഡ് കോട്ടയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാളിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പടിക്കിണറാണ്. സാധാരണ ജലസംഭരണികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കിണർ അന്നത്തെ കാലത്തെ വാസ്തുവിദ്യാ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും ജലസംരക്ഷണ രീതികളെയുമാണ് വിളിച്ചോതുന്നത്. ചെങ്കൽ പാറയിൽ ഏകദേശം നൂറടി താഴ്ചയിൽ വെട്ടിയെടുത്ത ഈ കിണറിനൊപ്പം പഴയകാല കല്ലുകൊണ്ടുള്ള നിർമിതികളും ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും കോട്ടയുടെ പഴമയും ഭംഗിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മറാഠാ കാലഘട്ടവുമായും ഈ പ്രദേശത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കോട്ട ശൃംഖലയുമായും ദാതേഗഡ് കോട്ടക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റ് മലമ്പ്രദേശ കോട്ടകളെപ്പോലെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനം സഹായിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ കോട്ടക്ക് ചുറ്റും ഏകദേശം മുപ്പതടി ഉയരമുള്ള കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട്. കോട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു പ്രവേശന കവാടമുണ്ട്. അവിടെ ഹനുമാന്റെയും ഗണപതിയുടെയും പത്തടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമകളും കിണറിന് സമീപം ചെങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ശിവലിംഗവുമുള്ളത് ആത്മീയമായ ഒരു അനുഭൂതിയും നൽകുന്നു.
സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതിഭംഗിയുള്ള പാതയിലൂടെയുള്ള ഈ ട്രെക്കിങ് ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായിരിക്കും. മഴക്കാലത്തും മഴക്ക് ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലും ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകൾ പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് കൂടുതൽ മനോഹരമാകും. യാത്രക്ക് പുറപ്പെടുന്നവർ സുഖപ്രദമായ ട്രെക്കിങ് ഷൂസും ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളവും കരുതുകയും കനത്ത മഴയുള്ള സമയത്ത് കോട്ട സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.