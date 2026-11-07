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“ജിഹ്വ”text_fields
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News Summary - the Silence of Truth
ഉയരുമല്ലോ
ജിഹ്വയൊരായിരം
തെറ്റൊന്നാകിൽ പോലും
ഉയരില്ലല്ലോ
ജിഹ്വയൊരുന്നു
പോലും
ശരിയൊരായിരമുണ്ടേലും
ചെറുതാമൊരു
കനലിനെ കാട്ടുതീയാക്കും
കാറ്റിനേക്കാൾ
വേഗത്തിൽ പായുമീ
ജിഹ്വകൾ
കുറ്റങ്ങൾക്ക് ചിറക്
നൽകി കുതിച്ചു
പായും ജിഹ്വകൾ
നന്മകൾക്കോ
കല്ലുമാല ചാർത്തിടും
മൗനങ്ങൾ.
ആർത്തിരമ്പിയെ-
ത്തുന്നു അസത്യം
പെരുവഴിയിൽ
അനാഥമായിതാ
സത്യമോ ഇടവഴിയിൽ.
കണ്ടതെല്ലാം സത്യമല്ല
കേട്ടതൊന്നും നേരുമല്ല
ചിന്തയില്ലാ
വാക്കുകൾക്ക്
ചിതയൊരുക്കും കാലം
വാളായ ജിഹ്വെ
വീശുക നീ നീതിക്കായ്
പ്രഹരിക്കുക ജിഹ്വെ
ഭേദിക്കുക നീ
നന്മയുടെ നേർക്കുള്ള
മൗനമതിനെ
തെറ്റൊന്നിൻ നിഴലിൽ
മറിഞ്ഞുപോയാൽ
ആയിരം നന്മകളെ
ആരാണിനി പാടുക?
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