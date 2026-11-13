പി.കെ. ഗോപിയുടെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

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പി.കെ. ഗോപിയുടെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - P.K. Gopi’s Poetry Collections Launched at the Sharjah International Book Fair
ദുബൈ: പ്രശസ്ത കവി പി.കെ. ഗോപിയുടെ "അമ്മ ചൂട് ", "ആത്മ സത്രത്തിലെ കെടാവിളക്ക് " എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ എഴുത്തുകാരനും മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ നവാസ് പൂനൂർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
സിനിമ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ നാലപ്പാടൻ പത്മനാഭൻ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. എഴുത്തുകാരൻ പി.കെ. അനിൽകുമാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ.എം. അബ്ബാസ്, എഴുത്തുകാരി വൈ.എ. സാജിത, ലിപി അക്ബർ, എഴുത്തുകാരൻ എം.എ. സുഹൈൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പുസ്തക മേളയെക്കുറിച്ച് പി.കെ. ഗോപി രചിച്ച മനോഹരമായ കവിത ആരംഭിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രസാധകർ.
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