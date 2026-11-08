ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീരംtext_fields
സ്നേഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടും
കാറ്റുകൾ മാത്രം വന്നുപോയി.
മുറ്റത്ത് കാത്തുവെച്ച
ഒരു പിടി ചൂടും
പുലരാതെ കിടന്നു.
തണലായിരുന്ന മരച്ചില്ലകൾ
കാലം മാറിയപ്പോൾ
ഇലകളെല്ലാം കൊഴിച്ചു.
ഒടുവിൽ
വെയിലിന്റെ നടുവിൽ
ഒരു നിഴൽ പോലും ബാക്കിയില്ല.
ആവശ്യങ്ങളുടെ വഴികളിൽ
പാദമുദ്രകൾ നിറഞ്ഞു,
ആവശ്യം തീർന്ന വഴികളിൽ
നിശ്ശബ്ദത മാത്രം.
ഹൃദയം നിറച്ചുകൊടുത്ത
സ്നേഹത്തിന്റെ പാത്രം
തിരികെ കിട്ടിയപ്പോൾ
അതിനുള്ളിൽ
ഒരു തുള്ളി സ്നേഹം പോലും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വിളിച്ചുണർത്തിയ രാത്രികൾ,
കാത്തിരുന്ന പകലുകൾ,
പറയാതെ വിഴുങ്ങിയ വേദനകൾ
എല്ലാം ചേർന്ന്
മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ
പഴയൊരു മഴ പെയ്യുന്നു.
ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും
ഒരു ശൂന്യമായ മുറി.
ചുറ്റും ശബ്ദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും
അകത്ത്
പൊട്ടിയൊരു നിശ്ശബ്ദത.
ഒരിക്കൽ
സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരുന്ന
ഹൃദയം ഇന്ന്
വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നു.
വരുന്ന കാൽച്ചുവടുകൾ
സ്നേഹത്തിന്റേതാണോ,
അല്ലെങ്കിൽ
വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും
ആവശ്യപ്പെട്ടെത്തുന്നതാണോ എന്ന്
തിരിച്ചറിയാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട്...
അവസാനം
മിച്ചമായത്
ഒരു ഹൃദയം മാത്രം.
ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച്
ഒരുപാട് തവണ
ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരു ഹൃദയം.