60 വർഷത്തിലേറെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച മർലിൻ മൺറോയുടെ കത്തുകളും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളും പുറത്ത്

60 വർഷത്തിലേറെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച മർലിൻ മൺറോയുടെ കത്തുകളും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളും പുറത്ത്text_fields
ഹോളിവുഡ് ഇതിഹാസതാരം മർലിൻ മൺറോയുടെ ജീവിതത്തിലെ അധികമാരും അറിയാത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശി ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കത്തുകളും കുറിപ്പുകളും വ്യക്തിപരമായ വസ്തുക്കളും. 1955 മുതൽ 1962 വരെയുള്ള കാലത്തെഴുതിയ കൈയെഴുത്ത് കത്തുകൾ, കവിതകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കളാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ നോർമൻ റോസ്റ്റന്റെയും ഹെഡ്ഡ റോസ്റ്റന്റെയും കുടുംബശേഖരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നത്.
നടൻ ആർതർ മില്ലറുമായുള്ള വിവാഹജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മുൻ ഭർത്താവ് ജോ ഡിമാജിയോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ വേദനകൾ, സർഗാത്മക താൽപര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ഈ രേഖകൾ. മൺറോയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ഏഴു വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഖരം ഹെറിറ്റേജ് ഓക്ഷൻസാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്.
1955ൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സാം ഷായിലൂടെയാണ് മൺറോ നോർമൻ റോസ്റ്റനെയും ഭാര്യ ഹെഡ്ഡയെയും പരിചയപ്പെട്ടത്. കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ നോർമനുമായി മൺറോക്ക് സാഹിത്യത്തിലും കവിതയിലും പൊതുവായ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹെഡ്ഡ മൺറോയുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സിനിമാ ചിത്രീകരണവേളകളിൽ ഒപ്പം പോകുകയും ചെയ്തു.
ന്യൂയോർക്ക്, കണക്ടിക്കട്ട്, ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. മൺറോയുടെ കത്തുകളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു ഓർമവസ്തുക്കളും കുടുംബം തലമുറകളായി കൈമാറി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ അവ പലരുടെയായി ചിതറിപ്പോകാതെ ഒരൊറ്റ ശേഖരമായി നിലനിന്നു.
നാടകകൃത്തായ ആർതർ മില്ലറുമായുള്ള വിവാഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൈയെഴുത്ത് കുറിപ്പുകളും കത്തുകളും ശേഖരത്തിലുണ്ട്. 1956ലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ബന്ധത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൺറോ എഴുതിയ രേഖകൾക്കൊപ്പം മില്ലർ മൺറോക്ക് അയച്ച കത്തും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചതിനാൽ വിവാഹബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പഠനത്തിന് ഇവ സഹായകമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ബേസ്ബോൾ താരം ജോ ഡിമാജിയോയുമായുള്ള മുൻ വിവാഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തുകളും ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽനിന്നുണ്ടായ വൈകാരിക വേദനയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന കൈയെഴുത്ത് കത്തും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.
അഭിനയത്തിനു പുറമേ എഴുത്തിലും മൺറോക്ക് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ശേഖരത്തിലെ കവിതകൾ. ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലാത്ത കൈയെഴുത്ത് കവിതകളും ഇതിലുണ്ട്. അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ആർതർ മില്ലറുടെ കത്തിടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലെറ്റർഹെഡിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർകളർ ചിത്രങ്ങളും മറ്റു കലാസൃഷ്ടികളും ശേഖരത്തിലുണ്ട്.