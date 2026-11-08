കുഞ്ഞിബീ മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞത്

കുഞ്ഞിബീ മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞത്text_fields
തയാറാക്കിയത്: ഷമിന ഹിഷാം
ചില ജീവിതങ്ങൾ വാർത്തകളിലും ഫീച്ചറുകളിലും ഇടംപിടിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ ആഴവും വേദനയും പൂർണമായി വായിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. എന്നാൽ, ചില എഴുത്തുകാർ ആ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു. അവിടെനിന്ന് സാഹിത്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ‘മാധ്യമം’ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുഞ്ഞീബിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചറിൽനിന്നാണ് സുരേഷ് കൂവാട്ടിന്റെ ‘കുഞ്ഞീബി’ എന്ന നോവലിന്റെ പിറവി.
1980കളിൽ കുഞ്ഞീബി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി, കൊണ്ടോട്ടിയുടെയും കോഴിക്കോടിന്റെയും ചാലിയത്തിന്റെയും ദേശപരിസരങ്ങളിലൂടെ ഭാവനയെയും യാഥാർഥ്യത്തെയും ഇഴചേർത്താണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആ ജീവിതം രൂപപ്പെട്ട കാലത്തെയും ദേശത്തെയും സാമൂഹിക പരിസരത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കൂടിയായി ഈ നോവലിനെ വായിക്കാം.
അതിരുവത്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുഞ്ഞീബിയുടെ ജീവിതം. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി സമൂഹം അവരോട് കാണിച്ചുവരുന്ന നീതിനിഷേധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമല്ല ഈ എഴുത്ത് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനപ്പുറം, അവഗണിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളിലേക്കും മൂടിവെക്കപ്പെട്ട വേദനകളിലേക്കും വായനക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ് നോവൽ ചെയ്യുന്നത്.
സുരേഷ് കൂവാട്ടിന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഓരോ വരിയിലും പുലർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മതയാണ്. വാക്കുകൾ കൂട്ടിവെച്ച് കഥ പറയുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വാക്കിനും അതിന്റേതായ ദൃശ്യവും അനുഭവവും വൈകാരികതയും നൽകുന്നു. വായനക്കാരനെ കഥയുടെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല, വാക്കുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നു. ചില വരികൾ വായിച്ചുതീർക്കാനുള്ളതല്ല, അവയുടെ ഭാവനാലോകത്ത് അൽപനേരം തങ്ങിനിൽക്കാനുള്ളതാണ്.
കൊണ്ടോട്ടിയുടെ മണ്ണും മനുഷ്യരും ജീവിതവും അതിന്റെ തനിമയോടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ‘ഓളെ’, ‘ഓന്’, ‘അനക്ക്’, ‘ഇജ്ജ്’, ‘ഇമ്മ’, ‘ഇപ്പ’ എന്നിങ്ങനെ കൊണ്ടോട്ടിയുടെ സംസാരഭാഷയിൽ നനവും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ നോവലിന്റെ ദേശപരിസരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ ഈ നാട്ടുചന്തത്തിനപ്പുറം, ഓരോ വരിയിലും സൂക്ഷ്മതയോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളാൽ മനോഹരമായ വാക്യങ്ങൾ നെയ്യാനുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവാണ് വായനക്കാരനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നത്. ഭാഷയുടെ ഈ കാവ്യാത്മകത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ കേവലം വിവരിക്കുകയല്ല, അവയെ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കുഞ്ഞീബിക്ക് പുറമെ സ്നേഹനിധിയായ വാപ്പയും ഉമ്മയും അബൂബക്കർ മാഷും മൈമൂനയും ചോമനും അമ്പുവും വയസ്സനായ അത്തറുപ്പാപ്പയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ, വെള്ളാരം കണ്ണുകളും തോളറ്റംവരെ നീളുന്ന ചെമ്പൻ മുടിയുമുള്ള പേരക്കുട്ടിയായ യഹിയയും, കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഇടനിലക്കാരനായിരുന്ന ‘പാണൻ’ എന്ന വട്ടപ്പേരുള്ള കടിഞ്ഞിയും വേശൂട്ടനും തുടങ്ങി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ നോവലിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതരാകുന്നു. നല്ല പഴുത്ത മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങകൾ വീണുകിടക്കാറുള്ള, ആരും ചെന്നെത്താത്ത ഇടത്ത് ചോമനെ തനിച്ച് കാണാൻ കുഞ്ഞീബിക്ക് സ്വകാര്യമായിരുന്ന ബംഗ്ലാവും, തൊടിയിലെ ഓർക്കപ്പുളിയും ചാമ്പങ്ങയും കോയക്കയും, സൗദയും, കുഞ്ഞീബിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ഹുസൈനും, തീവെച്ചു പൊള്ളിച്ചാലും ചിരിച്ചുനിൽക്കണമെന്ന അഭിസാരികയുടെ ഗതികേടിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമുതൽ പരിചിതരായ ജയശ്രീയും ബാലേട്ടനും... അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെ നോവലിൽ രൂപപ്പെടുന്നു.
ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നവരായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടേതായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളും വേദനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടാണ് വായനക്കാരന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ വായനക്കാരനും അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞീബി നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു നോവലിലെ കഥാപാത്രം മാത്രമല്ലാതാകുന്നത്, അവളുടെ ജീവിതത്തോടും വേദനകളോടും നിസ്സഹായതകളോടും നാം അറിയാതെ മാനസികമായി അടുക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ മണ്ണടരുകളും കാവ്യാത്മകമായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും ചേർന്ന് കുഞ്ഞീബിയുടെയും അവളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്തോറും അപരിചിതമായ ആണഹന്തയുടെ ക്രൂരമുഖങ്ങൾ കുഞ്ഞീബി തിരിച്ചറിയുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ച കനലുമായാണ് അവൾ ആ ക്രൂരതകളെ നേരിടുന്നത്. അവൾക്കു മുന്നിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വെളിച്ചം തെളിയുന്നുണ്ട്. കൈനീട്ടിയാൽ തൊടാവുന്ന ദൂരത്തോളം അത് അടുത്തെത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ആ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വായനക്കാരന്റെ വിശ്വാസത്തെപ്പോലും തകർത്തുകൊണ്ട്, വാക്കുകൾക്ക് പൂർണമായി ആവിഷ്കരിക്കാനാവാത്ത മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്കാണ് എഴുത്തുകാരൻ കുഞ്ഞീബിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ വായനക്കാരനും അവളോടൊപ്പം നിസ്സഹായനാകുന്നു.
നോവലിന്റെ 360ാം പേജിലെ ‘കണ്ണമ്പറമ്പ് പള്ളി ഖബ്ർസ്ഥാൻ’ എന്ന ശീർഷകത്തിനു താഴെയുള്ള വരികൾ വായിച്ചുതീർക്കുക എന്നത് കേവലം വായനയുടെ തുടർച്ചയല്ല, ഉള്ളിൽ എന്തോ തകർന്നുവീഴുന്ന അനുഭവമാണ്. കണ്ണീരിന്റെ നനവില്ലാതെ ആ വരികളിലൂടെ കടന്നുപോകുക എളുപ്പമല്ല. കുഞ്ഞീബിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരൻ അതുവരെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രതീക്ഷകളും അവളോടു തോന്നിയ അടുപ്പവും ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു അർഥം കൈവരിക്കുന്നു. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ദുരന്തത്തെ വൈകാരികമായ ആഘാതമാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യുന്നത്; അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവളെ നയിച്ച സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായനക്കാരനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ചില ദുരന്തങ്ങൾ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, അവ വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കുഞ്ഞീബി അത്തരമൊരു വായനാനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കുഞ്ഞീബിയുടെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക അനീതിയുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇളക്കമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ കൃതി ശ്രമിക്കുന്നത്. സുരേഷിന്റെ ഈ കഥാപാത്രലോകത്തിലൂടെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്മാരകശിലകൾ ഓർമിക്കാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ആ ഓർമ വെറും സാമ്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ളതല്ല, ഒരു ദേശത്തിന്റെ മണ്ണും മനുഷ്യരും അവരുടെ ഭാഷയും ജീവിതവൈരുധ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു സമ്പൂർണ ലോകമായി മാറുന്ന ആഖ്യാനപരമായ അനുഭവത്തിന്റെ പേരിലാണ്.
കുഞ്ഞീബി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥ മാത്രമല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ അതിരുകളിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും വായനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതിയാണത്. ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യംകൊണ്ട് വായനക്കാരനെ അടുപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ക്രൂരമായ യാഥാർഥ്യങ്ങൾകൊണ്ട് ആ അടുപ്പത്തെ വേദനയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന നോവൽ. വായന അവസാനിച്ചാലും കുഞ്ഞീബി മനസ്സിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അവൾക്കുവേണ്ടി നാം അനുഭവിക്കുന്ന വേദനക്കപ്പുറം, അവളെപ്പോലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഇനിയും സമൂഹത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഇരുണ്ട കോണുകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവൽ നമ്മിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുന്നത്.