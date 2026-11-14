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വിശപ്പ്text_fields
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News Summary - Hunger: A Heart-Wrenching Malayalam Poem
മൂട് കീറിയ നിക്കറിട്ട്
നടക്കുമ്പോൾ
വേദനയൊരിക്കലും
തോന്നിയിട്ടില്ല!
തന്തയില്ലാത്തവനു
ആഗ്രഹങ്ങളധികമൊന്നും
വേണ്ടെന്നമ്മ
പറയും
ഒരു നേരം
നല്ലൊരൂണ് കിട്ടുമ്പോൾ
കറിയ്ക്കു പുളിയില്ലെങ്കിലും
ചോറും
കറിയുംതരുന്നവരുടെ
ശകാരത്തിനു പുളിച്ച
തെറിയുടെ
രുചിയുണ്ടാവും!
വിശപ്പിൻ്റെ
ആർത്തി കൊണ്ട്
കേൾക്കുന്ന തെറികളെല്ലാം
ചോറിൻ്റെ കൂടെയങ്ങ്
വിഴുങ്ങും
എട്ടും പൊട്ടും
തിരിയാത്ത പ്രായകാരനു
പള്ളേ പൈപ്പല്ലാതെ
മുന്നിലെത്തുന്ന തെറിയെല്ലാം
പുകഞ്ഞുപോയ
കനലുകളാണ്
ജീവിതത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ
ആഴത്തിൽ
പതിഞ്ഞൊരു
കറുത്ത മഷിയാണ്
പട്ടിണിയും ദുരിതവും
ജീവനുണ്ടെങ്കിലും
ശ്വാസമില്ലാത്തപോലെ
ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ്റെ
ആരും കേൾക്കാത്ത
നിലവിളിയാണ്
വിശപ്പ്!
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