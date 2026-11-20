പറിച്ചുനട്ട ജീവിതങ്ങൾtext_fields
ചില നേരം
പ്രവാസത്തെ
പ്രണയിച്ചവർ നമ്മൾ,
പ്രവാസികൾ
കടലുകൾ താണ്ടി
സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവും പേറി,
ത്യാഗത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ
ജീവിതം
പടുത്തുയർത്തുന്നവർ നമ്മൾ…
ഉള്ളിലെ ആയിരം വേദനകൾ
പുഞ്ചിരിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച്,
ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ
ചുമലിലേറ്റുന്നവർ നമ്മൾ…
സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച്,
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചിരിയിൽ ജീ
വിതം കണ്ടെത്തുന്നവർ നമ്മൾ…
കാലങ്ങൾ മാറിയാലും,
ഋതുക്കൾ മാറിമറിഞ്ഞാലും ,
മാറ്റമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു
പായുന്ന ജീവിതവഴികളിൽ
സ്വപ്നങ്ങൾ തേടി
അലയുന്നവർ നമ്മൾ…
നാടിന്റെ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചിൽ
നീറുന്നൊരു നോവായി സൂക്ഷിച്ച്,
ഓരോ പുലരിയിലും
പ്രതീക്ഷകൾ നെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ…
സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം
പകരും മുൻപേ
മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്
ചിറകേകുന്നവർ നമ്മൾ…
ഒരു മെഴുകുതിരിപോലെ
മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമേകി
സ്വയം ഉരുകിത്തീരാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ…
പ്രവാസികൾ