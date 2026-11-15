ഉള്ളുടുക്ക്

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Posted Ondate_range
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ഉള്ളുടുക്ക്text_fields
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News Summary - Awakening Comrades Through Poetic Rhythms
ഉടുക്കുകൊട്ടി വരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും
കാത്തുകൊള്ളണേ തോഴരേ നിങ്ങൾ.
വിത്തിട്ടു ഞാനുഴുതു വളത്തിയോർ
പരസ്പരം ശരം തൊടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ
നെഞ്ചിലിട്ടു കൊഞ്ചിച്ച മറുപാതി
മാരീചനോടൊപ്പം മാഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ
ആരണ്യകാണ്ഡം മടക്കിവെച്ചു ഞാൻ
ഉടുക്കുകൊട്ടി വരുന്നു തോഴരേ...
കാലമേറെയായ് ചിതൽപ്പുറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ
കാമനകളില്ലാതെ കരിങ്കണ്ണു തട്ടാതെ
തപോവനമനസ്സിന്റെ സുഷുപ്തിയിലാണ്ടവൻ.
പുറന്തോട് പൊട്ടിച്ചുടുക്കെടുത്തപ്പോൾ
കണ്ടതൊക്കെയും കലികാലവൈഭവം
കാണേണ്ടതൊക്കെയും ജാഥകൾ നിറയുന്ന വീഥികൾ
ഉടുക്കുകൊട്ടാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ തോഴരേ?
ഉള്ളുടുക്കാണ് കൊട്ടുന്നതെങ്കിലും
അതിലുണ്ട് ശിവതുടിയും വൈഷ്ണവതാളവും
വാതവാർധക്യത്തിലാണു ഞാനെങ്കിലും
ചോരപ്പൂവുകൾ വിരിയുന്നിടങ്ങളിൽ
ചടുലമായി നടന്നേ മതിയാവൂ...
ഉടുക്കുകൊട്ടി വരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും
കാത്തുകൊള്ളണേ തോഴരേ നിങ്ങൾ.
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