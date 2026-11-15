ഇന്ത്യയെ അറിയാനുള്ള അതിരുകടന്ന യാത്രകൾ

ഇന്ത്യയെ അറിയാനുള്ള അതിരുകടന്ന യാത്രകൾtext_fields
വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ, മതപ്പാടുകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾക്കുശേഷം അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ മൂന്നാമത്തെ യാത്രാവിവരണ പുസ്തകമാണ് ‘അതിരുകടന്ന യാത്രകൾ’. ഇന്ത്യയെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമായി പത്രപ്രവർത്തകനായ എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയ അന്വേഷണാത്മക യാത്രകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയിലും മതത്തിലും തുടങ്ങി ദേശീയതയിൽ വരെ ഭിന്നത പുലർത്തുന്ന ആളുകളെയും ജീവിതങ്ങളെയും നേരിട്ട് കാണിച്ചുതരികയാണ് എഴുത്തുകാരൻ. ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച ‘വിശുദ്ധപാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ’, രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാതിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പേരിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ, ക്രൂരമായ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയ ‘മതപ്പാടുകൾ’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പോലെതന്നെ, ഇങ്ങനെയും നടക്കുമോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ‘അതിരുകടന്ന യാത്രകളിലും’ അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ, എന്നും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നവരും അധികമാർക്കും പിടികൊടുക്കാത്തതുമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് അഘോരികൾ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. അഘോരികളുടെ സ്വന്തം താരാപീഠിൽ എഴുത്തുകാരനും സുഹൃത്തുക്കളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സന്യാസിമാരെയും അവരുടെ വിചിത്രമായ ആചാരരീതികളെയും വിശ്വാസത്തെ മുതലെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയും കുറിച്ച് അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. കാട്ടുകൊള്ളക്കാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന പേരും രൂപവുമാണ് വീരപ്പന്റേത്. വീരപ്പൻ വേട്ടയുടെ പേരിൽ പൊലീസ് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച, ജീവിതം തന്നെ നിയമപോരാട്ടത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച വനിതകളുടെ കഥയാണ് വാച്ചാത്തിയിലെ 18 പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലുള്ളത്. വീരപ്പനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു എന്നതിലപ്പുറം ലോകം ഇനിയും അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ പുസ്തകം നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.
ഒറ്റരാത്രിയിൽ ഭാര്യയാവുകയും പിറ്റേന്ന് വിധവയാവുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൂവാഗത്തെ തിരുനങ്കമാരും ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനായി സോനാഗച്ചിയിലെയും ജി.ബി റോഡിലെയും ഇടുങ്ങിയ മുറികളിൽ സ്വന്തം ശരീരം വിൽപനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന മറക്കാനാവാത്ത ഏടുകളാണ്. സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ അടിയറവുവെച്ച് അടിമകളെപോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ. ഒരേ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയെ വൈദേശിക ശക്തിയായി കണക്കാക്കുന്ന നാഗാലാൻഡുകാർ ഒരേ സമയം കൗതുകവും ആശങ്കയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന നാഥുറാം ഗോദ്േസക്കായി ക്ഷേത്രം പണിത് ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് മീററ്റിൽ കാണാം. അവർ ഗോദ്േസയെ പൂജിക്കുകയും ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേതത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അൽപം ഭീതിയോടെയല്ലാതെ വായിക്കാനാവില്ല.
വാഗാ അതിർത്തിയിലെ പതാക താഴ്ത്തലും അതിർത്തിയിലെ സർവസുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും എപ്പോഴും നമുക്ക് ആശ്ചര്യവും അഭിമാനവുമാണ്. എന്നാൽ, അത്തരം കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഇന്ത്യ-മ്യാന്മർ അതിർത്തിയും അവിടത്തെ ഗോത്രങ്ങളടക്കം തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള നാഗാലാൻഡിലെ കിങ്ങുമാരെയും വായനായാത്രക്കിടയിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഓരോ യാത്രയും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോ വായനയും പുതിയ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് ‘അതിരുകടന്ന യാത്രകളി’ൽ അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ വായനക്കാർക്കായി തുറന്നുകാട്ടുന്നത്.