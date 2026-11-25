അരുന്ധതി: വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ മലയാളി വസന്തംtext_fields
നവംബറിന്റെ കുളിർമയിൽ ലോകസാഹിത്യത്തിന് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു വിശേഷദിനം കൂടി. വാക്കുകൾകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്തുകയും എഴുത്തിനെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആയുധമാക്കുകയും ചെയ്ത അരുന്ധതി റോയിയുടെ 65ാം പിറന്നാളാണ് നവംബർ 24ന് കഴിഞ്ഞത്. കോട്ടയത്തെ അയ്മനം എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലും മീനച്ചിലാറിന്റെ ഓളങ്ങളിലും ബാല്യസ്മൃതികൾ നെയ്തെടുത്ത ആ സർഗയാത്ര, ഭാഷകളുടെയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
‘ഇൻ വിച്ച് ആനി ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ദോസ് വൺസ്’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയാണ് അരുന്ധതി കലാരംഗത്ത് തന്റെ വരവറിയിച്ചത്.
എന്നാൽ, 1997ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ നോവൽ ‘ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്’ (‘കുഞ്ഞുകാര്യങ്ങളുടെ ഒടേതമ്പുരാൻ’) ആണ് അവരെ ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. മാന്ത്രികമായ ഭാഷയും ഹൃദയസ്പർശിയായ ആഖ്യാനവുംകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച കൃതി ബുക്കർ പുരസ്കാരം നേടി.
നാല്പതിലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട നോവൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെയും ജാതിവ്യവസ്ഥയെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകളെയും ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെയും കാവ്യാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.യൂറോപ്യൻ എസ്സേ പ്രൈസ്, പെൻ പിന്റർ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പിന്നീട് അവരെ തേടിയെത്തി.
വാക്കിൽ പൂക്കുന്ന പെൺകരുത്ത്
'അത്യാനന്ദത്തിന്റെ ദൈവവൃത്തി' എന്ന രണ്ടാമത്തെ നോവലിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ അരികുകളിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന്റെയും ജീവിതവും അതിജീവനവും സ്വപ്നങ്ങളും വേദനകളും അവർ വരച്ചിട്ടു. കേൾക്കപ്പെടാത്തവരുടെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദം നൽകി. അരുന്ധതി കേവലമൊരു നോവലിസ്റ്റല്ല.
അധികാരത്തിന്റെ അഹന്തകൾക്കു മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ, ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും സാമൂഹികനീതിക്കും വേണ്ടി അവർ നിലകൊണ്ടു. സാഹിത്യം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, അനീതികൾക്കെതിരെ ഉയരേണ്ട മനഃസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കൂടിയാണെന്ന് അവരുടെ എഴുത്തും ജീവിതവും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
അയ്മനത്തിന്റെ നനവാർന്ന മണ്ണിൽനിന്ന് വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലാകാശത്തിലേക്ക് ചിറകുവിരിച്ച അരുന്ധതി റോയ് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനവും ലോകവായനക്കാർക്ക് പ്രചോദനവുമാണ്. മലയാളമണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ് വിശ്വസാഹിത്യാകാശത്ത് പ്രകാശം പരത്തുന്ന പ്രിയ അക്ഷരശില്പിക്ക് 65ാം പിറന്നാളിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ.