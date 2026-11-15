അമ്മയറിഞ്ഞോ?text_fields
വൈകുന്നതല്ല, ആയിപ്പോകുന്നതാണ്. കൃത്യമെന്നൊന്നും പറയാനാകില്ല. എന്നാലും സുമാർ ഒരു ഏഴുമണിക്കുതന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടവൾ. ഒറ്റയ്ക്കാണ്; ഭർത്താവിനെ ആന കുത്തിമലർത്തിയതിൽപിന്നെ, ആറുമാസമായിട്ട്. തുണ പോകുന്നതോടെ തേങ്ങലാന്തലുകൾ കൂടുമെങ്കിലും, ഇന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ ആവില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ പുറപ്പെട്ടു.
കാലടികൾ വേഗത്തിൽ ചവിട്ടി നടന്നു; അവളെയും തോളത്തിട്ട്. മൂത്ത ബാക്കി രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ എണീറ്റിട്ടില്ല. മുത്തശ്ശിത്തള്ള ഉണ്ടല്ലോ അകത്ത്, അവൾക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നി. മനുഷ്യന് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്; പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തതും.
കാനനപ്പാത താണ്ടിയിറങ്ങി. തേനരുവിയിൽ തുടയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും സാരി മാടാൻ നിന്നില്ല; പറ്റാത്തതുകൊണ്ടു കൂടിയായിരുന്നു. നനഞ്ഞോട്ടെ. അവൾ ഒഴുക്കിനെ ഭയന്നില്ല. എന്തിന് ഭയക്കണം..? ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിനീന്തി നേടിയ ശക്തി അവളിലെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നാതിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലും ശരീരമല്ല, മനസ്സാണ് വേണ്ടത്; അതാണ് ശക്തിയുള്ളതും.
കരകയറിയപാടേ ഒട്ടിയ സാരിത്തലപ്പുകൾ ഒന്നു കുടഞ്ഞു. ചെരിപ്പില്ലാത്തതിനാൽ അതിടാനോ, വഴുക്കൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പേടിയും വേണ്ട. അവൾക്ക് വേണ്ടതോ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം മാത്രം.
ഇടതൂർന്ന വനവഴി പിന്നിട്ടു, റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പൊടി പറക്കുന്ന ചെമ്മൺ പാത. ഇടം വലം നോക്കി കൊണ്ട് മുമ്പോട്ടടിെവച്ചു. പിന്നെ, പത്തടി കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഏന്തിനോക്കി. ഒന്നും വരുന്നില്ല; ഒരൊച്ചയും കേൾക്കാനുമില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് പോകണം. നടത്തം വേഗത കൂട്ടി. ബേജാറാണ് അവളുടെ വിണ്ടകാലുകൾക്ക് കരുത്തേകിയതെന്ന് ഉറപ്പ്.
എവിടുന്നോ ഒരു ചലനം, ഒരു മൂളൽ. അവൾ ദീർഘ നിശ്വാസത്തിനൊപ്പം ഉറപ്പിച്ചു; മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു- സ്ഥലം ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെപ്പിന്നെ ആ അനക്കം അടുത്തെത്തി. കിട്ടിയ ജീപ്പിലേക്ക് അവൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പാഞ്ഞുവലിഞ്ഞു കയറി, കിട്ടിയേടത്തിരുന്നു. പാലക്കയത്തുനിന്നും അകമ്പാടത്തേക്ക് അരമണിക്കൂറിൽ അധികം സഞ്ചരിക്കണം ജീപ്പിൽ പോലും..!
അകമ്പാടത്തുനിന്നും അടുത്ത ജീപ്പിലാണ് നിലമ്പൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിക്കിതച്ചെത്തിയത്. ഒ.പി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങനെയാണ്, ദൈർഘ്യമേറിയ ദിനം. തിരക്ക്, കാത്തുനിൽപ്. അപ്പോഴേക്കും മണി പത്തര കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ നെറ്റിയിലെ പൊള്ളുന്ന ചൂട് പതുക്കെ കുറയുന്നുണ്ടോ? അവൾ പതുക്കെ തലോടി. പനി വിട്ടു കാണും. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ കരഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോൾ പാവം ശാന്തമായി ഒന്നുറങ്ങുന്നു; ഇക്കണ്ട തിരക്കിനിടയിലും. അവൾക്കൽപം സമാധാനം വന്നു.
ഊഴം കാത്തിരുന്നവർ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നുവോ..? ഉള്ളിൽ ചിന്തകളുടെ കലമ്പൽ. ദൈന്യത നിറഞ്ഞ മുഖം ഒന്നു വിതുമ്പിയോ..? വിതുമ്പി... മനുഷ്യൻ തളരുമ്പോൾ വിമ്മൽ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല..! എവിടെയായാലും, തേങ്ങൽ ഒരുപോലെയല്ലേ?!
ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനടുത്തേക്ക് അവൾ കുതിച്ചെത്തി, കിട്ടിയ വേളയിൽ.
‘പനിണ്ടായിര്ണ് രണ്ടീസായിട്ട്. ഇന്നലെ ഞാറായ്ചല്ലേ, കൊണ്ടോന്നിട്ട് കാര്യംല്ലല്ലോ..?!’
ഡോക്ടർ ചെവിയിലേക്ക് പ്രാഥമിക പരിശോധനയന്ത്രം തിരുകിക്കയറ്റി, ചെവിയോർത്തു. വീണ്ടും വീണ്ടും ചെവി കൂർപ്പിച്ചു.
അനക്കമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഞെട്ടലായി മാറുക മനുഷ്യനായി പിറന്ന ആർക്കും കാണുമല്ലോ? അയാളിലും അതുണ്ടായി. പക്ഷേ, ഞെട്ടാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ, വിറങ്ങലിച്ചിരുന്നു, കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായ കല്യാണി.
‘അയാം സോറി’ പറയാൻ അയാൾ നിന്നില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് അതവൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നതിനാലല്ല, അവൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നതിനാലാണ്.
ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കല്യാണിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിശ്ചലമായതുപോലെ തോന്നുകയുണ്ടായി. ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ ബഹളങ്ങളൊന്നും അവൾ കേട്ടില്ല. അവളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ആ വാക്കുകളായിരുന്നു:
‘മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ്...’
അപ്പോൾ, ഇക്കണ്ട വഴികളിലൂടെ താൻ തോളിൽ ചുമന്നത് മൗനത്തിന്റെ ഭാരമായിരുന്നോ..? അവൾ അറിയാതെ തന്റെ ഇടത്തേതോളിലേക്ക് നോക്കി. അവിടെ മകളുടെ കുഞ്ഞിളം കവിൾ അമർന്നിരുന്ന ഇടം ഇപ്പോഴും പൊള്ളുന്നുവോ..?
അവളുടെ മിഴിയിണക്കൂടുകളിൽ ഇരുളു ചേക്കേറിയെങ്കിലും, മനോമുകുരത്തിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞ് വളരുകയായിരുന്നു...
മകൾ വലുതാവുമ്പോൾ, അവൾക്കായി കെട്ട്യോൻ വാങ്ങിവെച്ച ഒരു കൂട്ട് നല്ല ചെരിപ്പുകൾ. കാട്ടിലെ മുൾച്ചെടിക്കുത്തുകൊള്ളാതെ, കല്ലുതട്ടാതെ അതിടുന്ന ആ കുഞ്ഞുപാദങ്ങൾ പതുക്കെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടുന്നത് അവൾ കണ്ണിൽ കണ്ടു. ഒരു വട്ടം പോലും വീഴാതെ അവൾ നടന്നു വരണം. അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടാകില്ല; എങ്കിലും... അതെ, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പറുദീസക്കാലം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ദിനങ്ങൾ; എന്നും എക്കാലവും, ഏതിടത്തും.
‘ഇൻക്വസ്റ്റ് എടുക്കണം...’
സ്റ്റാഫുകൾ ആരോ ദൂരെയെന്നോണം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ള പിടി കല്യാണിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിലും കാട്ടുഭാഷയ്ക്കപ്പുറം അവർക്കിതൊക്കെ, എന്തോ വലിയ വാക്കുകളാണ്. തികച്ചും ശക്തമായ, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ, സങ്കീർണമായ പലതുകളിൽ ഒന്ന്. ഇതിനിടെ ഒരു കൈ അവളുടെ തോളിൽ ചെറുതായമർന്നു. നഴ്സാണ്.
‘കുട്ടിയെ... പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്...’
ആ വാക്കുകൾ ഒരു ഇടിമിന്നലെറിഞ്ഞപോലെ അവളെ വലച്ചുലച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം..! തന്റെ പൊന്നോമനയുടെ ആ മൃദുലമേനിയിൽ കത്തിവയ്ക്കാൻ അവൾ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും..?!
‘ന്റെ മോള്ക്ക് പനിയാണ്... അവളൊറങ്ങാണ്...’
കല്യാണി വിറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ, കണ്ണീർധാരയുടെ അകമ്പടിയോടെ മുറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ, നിയമത്തിന്റെ കൈകൾക്ക് വികാരങ്ങളില്ലായിരുന്നു. നഴ്സ് കുഞ്ഞിനെ സ്റ്റീൽ ട്രോളിയിലേക്ക് കേറ്റിക്കിടത്തി ഉന്തിക്കടന്നുപോയി. പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ തയാറാക്കി. വലത് തള്ളവിരൽ സ്റ്റാമ്പ് പാഡിൽ അമരുമ്പോൾ അതൊരു ‘യന്ത്രക്കൈ’ ആയി മാറി. കാരണം, ഒപ്പ് വാങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ, കല്യാണിയുടെ കണ്ണുകൾ ആശുപത്രി വരാന്തയ്ക്കറ്റമുറ്റത്തെ ഉണങ്ങാനാറിയിട്ട ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പിൽത്തന്നെ ഉടക്കി നിൽക്കയായിരുന്നു; സ്വർഗത്തിലെ ഭൂചലനം കണ്ട മേഘശകലത്തെപ്പോലെ..!
കാടും കടന്നുകയറി പാഞ്ഞു, അവളുടെ ഓർമകൾ. അല്ലെങ്കിലും ചില നേരങ്ങളിലെ ചിന്തകൾക്ക് ഒരറ്റവും കാണില്ല. പാച്ചില് തന്നെ പാച്ചിൽ.
അവൾ ആലോചിച്ചത് തന്റെ മകളുടെ വിയർപ്പിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മഴ നനഞ്ഞും തേനരുവി കടന്നും മഴവില്ലിൻ മാസ്മര വർണങ്ങൾ കണ്ടും കാട്ടുവഴിയിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ കുതിർന്നുപോകുന്ന ആ വസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. തളർന്നിട്ടും, തളരാതെ കുതിക്കുന്ന പ്രയത്നങ്ങളുടെ പ്രതീകമായവൾ മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു...!
തനിക്ക് വായിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത ആ ഒ.പി ടിക്കറ്റും, പൊലീസ് പേപ്പറുകളും, മകൾ അനായാസം വായിക്കുന്നതടക്കം പലതും കല്യാണി ഭാവനയിൽ കണ്ടു; സമാശ്വാസം കൊണ്ടു. അങ്ങനെയങ്ങനെ അനേകം ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ചിന്തകൾ... അതിലൊട്ടും തെറ്റില്ല. കാരണം, മക്കളെന്നത് കോടി പ്രതീക്ഷകളാണ്.
ആശുപത്രി മുറ്റത്തെ ആര്യവേപ്പിലകൾക്കിടയിലൂടെ മന്ദാനിലൻ കടന്നുപോയി. ദൂരെ വാർഡിനറ്റത്തെവിടെയോ ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കല്യാണി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞെണീറ്റു. ബോധം, ഉള്ളിലെ അമ്പരപ്പും പുറത്തെ സത്യവും ചേർന്ന് ഊഞ്ഞാലാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
വളരാനും, പഠിക്കാനും, പുതിയൊരാളുടെ കൈ പിടിച്ച് കാടിറങ്ങാനുമൊന്നും കാത്തുനിൽക്കാതെ, വെറുമൊരു പനിയുടെ ചൂടിൽ ഉരുകിത്തീർന്നല്ലോ തന്റെ കുഞ്ഞ്. ഉള്ളുരുകലുകൾക്കിടയിൽ കുത്തിമറിഞ്ഞ പ്രത്യാശകൾക്കും, പ്രയാസങ്ങൾക്കും, പ്രകമ്പനകൾക്കും ഒടുവിൽ പോലും അവൾക്കെന്തോ കരയാനായില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർക്കും കരയാനാവില്ല, മറ്റു ചിലപ്പോൾ കരയാതിരിക്കാനും.
മണിക്കൂറുകൾക്കൊടുവിൽ വെള്ളപുതച്ചു മോർച്ചറി തണുപ്പുവിട്ട കുഞ്ഞുദേഹവുമായി തിരിച്ച് സരിഗമയൊഴുക്കു തുടരുന്ന കാട്ടാറും താണ്ടിക്കടന്നു; വേഗത്തിലവൾ. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾ കരച്ചിലോടെ കടന്നുപോയതവൾ കേട്ടുവെങ്കിലും, ഭയന്നില്ല. ഇനിയൊരധികഭയം പിടഞ്ഞു തളർന്ന ഹൃദയത്തിനേൽക്കാനും പോകുന്നില്ലല്ലോ..!
ഊരുമൂപ്പനിൽ നിന്നും ചാവുപാട്ടുയർന്നു. മുളവാദ്യങ്ങളും തുടിയും താളമേകി. മൂപ്പൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. കുഞ്ഞിന്റെയച്ഛൻ കൈവീശി വിളിക്കുന്നതായയാൾക്ക് തോന്നി.
ഗോത്രഭാഷയിൽ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു, മൂപ്പൻ.
‘അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നിനും പകരം നൽകാൻ എനിക്കായില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം മാത്രമേയുള്ളൂ. അമ്മയോട് പൊറുക്കാൻ പറയണേ...’
കുഞ്ഞാത്മാവ് മാപ്പിരന്നു. അല്ലെങ്കിലും, മാതാവിനെ ആർക്കാണ് വേദനിപ്പിക്കാനാവുക..?
‘എനിക്കായ് അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച ചെരിപ്പുകൾ കൂടെ വെക്കാൻ അമ്മ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. എന്റെ കാലിൽ അതെന്നുമുണ്ടാകും. അമ്മയ്ക്കിനി സങ്കടം വേണ്ട...’
വനാതിർത്തിയിലെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ ചെരിപ്പുകൂടി എടുത്തു, പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മുളമഞ്ചലിൽ നീങ്ങുന്നതിനിടെ ആത്മാവ് പലതും തേങ്ങലും നിറമാർന്ന തീരാമോഹങ്ങളും ചേർത്ത് മഴപോലെ മൊഴിഞ്ഞത്, മൂപ്പന്റെയും കണ്ണുകൾ നനച്ചു നിറച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
ആളാരവങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയ നേരവും കല്യാണി അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശൂന്യതയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു; ശില കണക്കെ..!
ശൂന്യത, പോയി തിരിച്ചുവരാനുള്ളൊരു വെറും ഇടം മാത്രമാണെന്നവൾ തിരിച്ചറിയുമായിരിക്കും എല്ലാവരേയും പോലെ; ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ..!