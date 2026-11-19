കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വായനയുടെ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുറന്നു 49ാമത് കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് തുടക്കം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സഹമന്ത്രിയും, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ മന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നയാളും, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചർ, ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രസിഡന്റുമായ ഉമർ അൽ ഉമർ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യാതിഥിയായ ഖത്തർ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയോടൊപ്പം വിവിധ പവിലിയനുകൾ മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു.
‘നാം വായിക്കുന്നു... നാം ഉയരുന്നു’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലുള്ള ഈ വർഷത്തെ മേള നവംബർ 28 വരെ തുടരും. 34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 600 പ്രദർശകരും 441 പവിലിയനുകളും മേളയിലുണ്ട്. കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ 80 പ്രസാധകരും, പൊതുക്ഷേമ സംഘടനകളും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 40 സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അടങ്ങുന്നു.
പല രാജ്യങ്ങളും ആദ്യമായാണ് പങ്കാളികളാകുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മേളയിൽ, കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറാണ് ഈ വർഷത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി. തങ്ങളുടെ ബൗദ്ധികവും സാഹിത്യപരവുമായ സംഭാവനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പവലിയൻ ഖത്തറിനുണ്ട്. വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും.