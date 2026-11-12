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    തനത് കലകളുമായി കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി കലാസംഘം ഭോപ്പാലിലെത്തി

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    തനത് കലകളുമായി കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി കലാസംഘം ഭോപ്പാലിലെത്തി
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    ന‍്യൂഡൽഹി: മദ്ധ്യ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഭോപ്പാലിൽ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കേരള ഫെസ്റ്റിന് കൊഴുപ്പേകുന്നതിന് , കേരള സർക്കാറിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അറുപത് പേരടങ്ങുന്ന നാടൻ കലാ സംഘം ഭോപ്പാലിലെത്തി. യുനൈറ്റഡ് മലയാളി അസോസിയേഷനാണ് കേരള ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    കേരളത്തിന്റെ തനത് ആചാരമായ പുലികളിക്ക് പുറമെ പയ്യന്നൂർ രാഗേഷ് ഗുരുക്കളും സംഘവും അവരിപ്പിക്കുന്ന പൂരക്കളി, കളരിപയറ്റ്, വയനാട്ടിൽ നിന്നും ബീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദിവാസി വനിതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പള നാട്ടി, വട്ടക്കളി, മംഗലംകളി, കോൽക്കളി, പണിയ നൃത്തം, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള രാജീവ് വെങ്കിടങ്ങന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറത്തിയാട്ടം, അർജ്ജുന നൃത്തം, ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ, ഓട്ടംതുള്ളൽ, കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീനാഥ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ തെയ്യം കലാരൂപങ്ങളും , പയ്യന്നൂർ വർഷ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർഗ്ഗം കളി, ട്രൈബൽ ഡാൻസ്, കൈകൊട്ടി കളി, വനിത പൂരക്കളി, രഘു കടമനിട്ട സംഘവും അണിനിരക്കുന്ന പടയണിയും മേളക്ക് കൊഴുപ്പേകും.

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    News Summary - Kerala Folklore Academy Art Troupe Arrives in Bhopal with Traditional Art Forms
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