'ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം സമൂഹത്തിന് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്'; ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തികച്ചും സത്യസന്ധമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹാർപ്പർകോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നവംബർ 10-ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങും.
രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ പുസ്തകമാണെന്നാണ് സോണിയ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകളും സ്വകാര്യതയും എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പല ദുരനുഭവങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ പോലും തന്റേതായ സ്വകാര്യത നിലനിർത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും പൊതുജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും കുറച്ചുമാറി ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ ജീവിതകഥ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന പത്തൊൻപതുകാരിയായ പെൺകുട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെയാണ് തന്റെ ജീവിതകഥ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഓർക്കുന്നു. ആ പ്രണയമാണ് അവരെ തികച്ചും പുതിയൊരു രാജ്യത്തേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും എത്തിച്ചത്. ഭർത്താവിനോടും താൻ സ്വന്തം നാടായി സ്നേഹിച്ച ഇന്ത്യയോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവും കടമബോധവുമാണ് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെയും മാനുഷികമായ ദൗർബല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് മുൻപ് പലതും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെയും ആത്മബന്ധങ്ങളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. താൻ അറിഞ്ഞും സ്നേഹിച്ചും കൂടെക്കൂട്ടിയ ആ മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം യാതൊരു മുഖംമൂടിയുമില്ലാതെ വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ കൂടിയായ സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും വിയോഗമുൾപ്പെടെയുള്ള ആഘാതങ്ങളും, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഈ പുസ്തകം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം താൻ സ്വന്തം വീടായി സ്നേഹിച്ച ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യവുമായുള്ള തന്റെ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ ആത്മകഥയെന്ന് അവർ പറയുന്നു.