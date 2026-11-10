ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നെഹ്റു കുടുംബത്തിലേക്ക്; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും

ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നെഹ്റു കുടുംബത്തിലേക്ക്; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ പുസ്തകം ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ പുസ്തകശാലകളിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം കേരളത്തിൽ മാതൃഭൂമി ബുക്സിലും ലഭ്യമാകും.
തിങ്കളാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവിവരം അറിയിച്ചത്. ഒരു പുരുഷനോടും ഒരു രാജ്യത്തോടും പ്രണയത്തിലായ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥയാണ് 'ബിലോങിങ്' എന്ന് പ്രസാധകർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ഇന്ത്യയെ സേവിക്കാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ യാത്രയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്നും പ്രസാധകർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറ്റലിയിലെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം വരെയുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയാണ് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠനകാലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുണ്ടായ പരിചയവും പ്രണയവും വിവാഹവും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവും ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളായി പുസ്തകത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചുവളർന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഇന്ത്യയെ സ്വന്തം വീടായും രാജ്യമായും സ്വീകരിച്ച അനുഭവങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ബന്ധം, നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ ജീവിതം, രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങിയവയും ആത്മകഥയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെയും പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും വധം സോണിയയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ ആഴത്തിലുള്ള ആഘാതങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവിതത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കണ്ടെത്തിയ കരുത്തിനെക്കുറിച്ചും അവർ എഴുതുന്നു.
തന്റെ ജീവിതകഥ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെയല്ല, സ്വന്തം വാക്കുകളിലൂടെ പറയേണ്ട സമയമായെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് പുസ്തകം എഴുതിയതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തന്നെക്കുറിച്ചും രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും പലതും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം മറുപടി നൽകുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് താനും രാജീവും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നിയെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നിരവധി നിർണായക സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുസ്തകമെന്ന നിലയിൽ 'ബിലോങിങ്' ശ്രദ്ധ നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതയായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും കടന്നുചെല്ലാനുള്ള അവസരമായാണ് ഈ ആത്മകഥ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.