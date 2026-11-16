സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക കവർ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ ബിക്കമിന്റെ കോപ്പിയോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ’ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസുകളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായി. നവംബർ 10ന് ഹാർപേർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 544 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിവാദങ്ങളുടെ നിഴലിലായി. പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ ചിത്രത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളും അതിനുപിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക കവറും അമേരിക്കൻ മുൻപ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ ഭാര്യ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ 2018 ലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പുസ്തകമായ ‘ബിക്കമിങ്’ന്റെ കവറും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. രണ്ട് കവറുകളിലും എഴുത്തുകാരിയുടെ കറുപ്പും വെളുപ്പിലുമുള്ള ചിത്രം, ചിന്താപരമായ ഭാവം, താടിയോട് ചേർത്തുപിടിച്ച കൈകൾ, മുഖത്തിന് മുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോൾഡ് ആയ ടൈറ്റിൽ, താഴെയായി പ്രമുഖമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ പേര് എന്നിവ സമാനമാണെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിമർശകർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത് നേരിട്ടുള്ള കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ആണെന്നും, അതിരുകടന്ന അനുകരണമാണെന്നും വിമർശകർ ആരോപിച്ചു. സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തമായി യാതൊരു മൗലികതയുമില്ലെന്നും ചിലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ, ഈ ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള താരതമ്യത്തിനപ്പുറം യാഥാർത്ഥ്യം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാദത്തിന് കേന്ദ്രമായ ആ കവർ ചിത്രം ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഡിസൈനർ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിമാത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചതോ അല്ല. 1966ൽ ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിനിൽ വെച്ച്, അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനായ രാജീവ് ഗാന്ധി പകർത്തിയ 20 കാരിയായ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രമാണിത്. പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഈ ചിത്രം സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ‘ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം’ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോണിയയുടെ മകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പെസ്റ്റിജ് മെമ്മോയിർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇത്തരം കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ള ക്ലാസിക് കവർ ഡിസൈനുകൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ശൈലിയാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ വരവ് യാതൊരുവിധ ഒച്ചപ്പാടുകളുമില്ലാതെ കടന്നുപോകില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ആശയങ്ങളും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടംവാടാനുള്ള ശീലമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കവർ വിവാദമെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ‘ബിലോങ്ങിങ്’ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകം എഴുതിയതിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെയും ചിലർ പരിഹസിച്ചു.
മറുവശത്ത്, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തുവന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെയും നേരിടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കവർ ചിത്രത്തെ വിവാദമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഇറ്റലിയിലെ ബാല്യകാലം, രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള ബന്ധം, 1991ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിനുശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ 2004ലും 2009ലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച നായികയെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്നിവയെല്ലാം പുസ്തകം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
വിവാദങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും നിലനിൽക്കെ തന്നെ, പുസ്തകത്തിന് വായനക്കാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണുള്ളത്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു പുസ്തകശാലയിൽ മാത്രം ആദ്യ ദിവസം നൂറിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റുപോയതായും കൂടുതൽ കോപ്പികൾക്കായി ഓർഡർ നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വലിയ മുൻകൂർ ബുക്കിങ്ങാണ് പുസ്തകത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ, പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ അതിന്റെ പൈറേറ്റഡ് പി.ഡി.എഫ് ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിച്ചതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.