സ്തനാർബുദവും പാൻക്രിയാസിലെ മുഴയും; അർബുദത്തോടുള്ള പോരാട്ടം വെളിപ്പെടുത്തി സോണിയ ഗാന്ധി

സ്തനാർബുദവും പാൻക്രിയാസിലെ മുഴയും; അർബുദത്തോടുള്ള പോരാട്ടം വെളിപ്പെടുത്തി സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി അർബുദബാധിതയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി ആത്മകഥ. യു.പി.എ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്തായിരുന്നു രോഗത്തോടുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ചികിത്സക്കായി നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അവർ വ്യക്തത വരുത്തി.
2010ലാണ് സ്തനാർബുദം സംശയിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചതെന്ന് സോണിയ ഓർമക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇടക്കിടെ ആസ്ത്മയും അലർജിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതുവരെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടിരുന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഇന്ത്യ തെരഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്നത് മാധ്യമശ്രദ്ധയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹളവും ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു.
ഡോക്ടർമാരുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തശേഷം ഇറ്റലിയിലെ മിലാനു സമീപമുള്ള യൂറോപ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജിയിലെ പ്രമുഖ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ ഡോ. വെറോനേസിയെ ചികിത്സക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കൈപിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചതായി സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയക്കുശേഷം അനസ്തീഷ്യയുടെ മയക്കത്തിലായിരിക്കെ ഡോക്ടർ അരികിലെത്തി എല്ലാം വിജയകരമായെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അറിയിച്ച നിമിഷം വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഓർക്കുന്നു. സംശയമില്ലാതിരുന്ന മറ്റൊരു മുഴ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്തതായും അഞ്ചാഴ്ചത്തെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ നൽകിയതായും സോണിയ പറയുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് പാൻക്രിയാസിൽ വളർച്ച കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നെതർലൻഡ്സിലെ റോട്ടർഡാമിലുള്ള ഇറാസ്മസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലേക്ക് ചികിത്സക്കായി മാറ്റി. പാൻക്രിയാസ് ശസ്ത്രക്രിയയിലെ വിദഗ്ധനായ ഡോ. കാസ്പർ വാൻ ഐജിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചികിത്സ. ഈ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുമ്പും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തേ കണ്ടെത്താനായതിനാൽ അർബുദത്തിനു മുമ്പുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലായിരുന്നു മുഴയെന്നും ഡോക്ടർ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.
2016 ആഗസ്റ്റിൽ വാരാണസിയിൽ നടന്ന ദീർഘമായ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയുണ്ടായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചും സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ അവർക്ക് വീഴ്ചയിൽ തോളെല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടായി. തുടർന്ന് മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്കും വിധേയയായി.
ഈ സംഭവങ്ങൾക്കു പുറമേ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സോണിയ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഡൽഹിയിലെ ശൈത്യകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മലിനമായ വായു ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി പൊതുജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ആരോഗ്യാനുഭവങ്ങളാണ് പുതിയ ഓർമക്കുറിപ്പിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.