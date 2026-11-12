ചാൾസ് ശോഭരാജിന്റെ പ്രണയിനിക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ചത് സോണിയ ഗാന്ധി; ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജയിൽ വാസത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മകഥയിൽ കുറിച്ചത്

ചാൾസ് ശോഭരാജിന്റെ പ്രണയിനിക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ചത് സോണിയ ഗാന്ധി; ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജയിൽ വാസത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മകഥയിൽ കുറിച്ചത്text_fields
1978-ലെ ക്രിസ്മസ് ദിനം. ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിന്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സോണിയ ഗാന്ധി നടന്നുനീങ്ങിയത് തന്റെ ഭർതൃ മാതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവമായാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് ശേഷമുള്ള ജനതാ പാർട്ടി ഭരണകാലത്ത് ഒരാഴ്ചയോളമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. ആ ദിവസങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ തന്റെ പുതിയ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ഗിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ സോണിയ ഗാന്ധി പങ്കുവെക്കുന്നു.
തന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യപ്രകാരമാണ് ജയിലിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കുന്നു. ജയിലിൽ തന്നെ കാവൽ നിന്നിരുന്ന മൂന്ന് വനിതാ ഗാർഡുകൾക്കും അതേ സെല്ലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദേശ വനിതക്കും കൂടി കഴിക്കാനുള്ള അളവിലാണ് ഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയായ ചാൾസ് ശോഭരാജിന്റെ പ്രണയിനിയും തായ്ലൻഡ്, നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയുമായ ഒരു യുവതിയായിരുന്നു ആ വിദേശ തടവുകാരി. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മെനു പെട്ടെന്ന് മാറ്റി റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ തയാറാക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും സോണിയ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
തന്റെ സുഹൃത്ത് നൽകിയ റോസ്റ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്രിസ്മസ് പുഡിങ്ങും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപ്പൊതിയും സോണിയ ഗാന്ധി ജയിലിലേക്ക് കരുതിയിരുന്നു. ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ കത്തുകളും ഒരു പുസ്തകവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയിലിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ഇരുമ്പഴിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കാഠിന്യവും ആ ദിവസങ്ങളെ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 193 ഇരുമ്പ് കമ്പികളും 11 പൂട്ടുകളുമുള്ള ആ കൊടും തണുപ്പുള്ള സെല്ലിലിരുന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതും പേരക്കുട്ടികളായ രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിച്ചതും സോണിയ ഗാന്ധി വിവരിക്കുന്നു.