മോദി സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യക്ക് അസ്വസ്ഥത; പ്രസാധനത്തിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി

മോദി സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യക്ക് അസ്വസ്ഥത; പ്രസാധനത്തിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഓർമക്കുറിപ്പിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി. പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പ്രസാധകരുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 'ദ ഗാർഡിയന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ സോണിയ ഗാന്ധി ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ 'ബിലോംഗിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' നാളെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് പ്രസാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിദ്ധീകരണാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാൻ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളോട് പെൻഗ്വിൻ പൊതുവെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസാധകരുടെ തീരുമാനം തന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും സോണിയ പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമമായാണ് പ്രസാധകരുടെ തീരുമാനത്തെ താൻ കാണുന്നതെന്നും സോണിയ വ്യക്തമാക്കി.
പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെച്ചൊല്ലി എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതിനിധികളും പ്രസാധകരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർ.എസ്.എസ്), മോദി ഭരണകാലത്ത് ചൈന ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രസാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സമ്മർദത്തിന് പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയതാണോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സമ്മർദമൊന്നുമില്ലെന്ന് പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത്. 'ബിലോംഗിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കിടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ധാരണയിലെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായതാണ് തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രസാധകരുടെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ, ഏത് വിഷയത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് തർക്കമുണ്ടായതെന്ന് പ്രസാധകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കരാർ വ്യവസ്ഥകളും എഴുത്തുകാരിയോടുള്ള രഹസ്യസ്വഭാവ ബാധ്യതകളും മാനിച്ചാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ഇതോടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഹാർപ്പർകോളിൻസ് ഇന്ത്യ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിദ്ധീകരണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പ് നവംബർ 10ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നത്.