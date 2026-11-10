‘രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷയിൽ വിപി സിങ്ങും ചന്ദ്രശേഖറും അലംഭാവം കാട്ടി’; ഓർമക്കുറിപ്പിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ കുറിച്ചും പരാമർശം

‘രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷയിൽ വിപി സിങ്ങും ചന്ദ്രശേഖറും അലംഭാവം കാട്ടി’; ഓർമക്കുറിപ്പിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ കുറിച്ചും പരാമർശംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിലെ സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അതിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി.
പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ എന്ന ഓർമക്കുറിപ്പിലാണ് സോണിയ ഇക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നത്. മുസ്ലിംകളാണ് കലാപത്തിന് ഇരയായത്. കലാപബാധിതരെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകളും സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ച ഒരു പിതാവിന്റെ ദുരനുഭവവും പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അന്നത്തെ ബി.ജെ.പി ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും സോണിയ വിമർശിക്കുന്നു.
‘കലാപദൃശ്യങ്ങള് ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടത് ഭീതിയോടെയായിരുന്നു. സഹായം തേടി ഗുജറാത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് വിളിച്ചിരുന്നു. കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ബിജെപി ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടു.
കലാപബാധിതരെ സന്ദര്ശിച്ചപ്പോള് കണ്ട കാഴ്ചകള് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകള് ആവര്ത്തിച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിതാവ് സഹായം അഭ്യര്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ സ്തംഭിച്ചുപോയി’ -പുസ്തകത്തിൽ സോണിയ വിവരിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പി, ആര്എസ്എസ്, ബജ്റംഗ്ദള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രനിലപാടുള്ള വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളും പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്.
നാഷണല് ഹെറാള്ഡ് കേസും പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൈസപോലും താനോ, രാഹുലോ മറ്റു ഡയറക്ടര്മാരോ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. കേസിന് പിന്നില് ഗുഢാലോചനയായിരുന്നു.
കെട്ടിച്ചമച്ച കേസില് മണിക്കൂറുകളോളം ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. 12 കൊല്ലം വേട്ടയാടി. വ്യാജ രേഖകള് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. 10 വര്ഷമായി തുടരുന്ന അന്വേഷണത്തില് നിരന്തരം നോട്ടീസുകള് നല്കി സമ്മര്ദത്തിലാക്കുകയാണെന്നും സോണിയ വെളിപ്പെടുത്തി.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷ പിന്വലിച്ചതിലും പുസ്തകത്തില് വിമര്ശനമുണ്ട്. രാജീവിന്റെ സുരക്ഷയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന വി.പി. സിങ്ങും, ചന്ദ്രശേഖറും അലംഭാവം കാട്ടി. അവസാന കാലം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് പേഴ്സണല് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസര് മാത്രമായിരുന്നു.
ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കാശ്മീരില് എത്തിയപ്പോള് രാഹുലിന് സുരക്ഷയില്ലാതിരുന്നതും ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. ഇക്കാര്യം പലരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള് കൃത്യമാക്കാന് യാത്ര ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിര്ത്തിവെച്ചെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ഓര്മക്കുറിപ്പില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.