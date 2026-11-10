81-ാം വയസ്സിൽ ബുക്കർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി എം. ജോൺ ഹാരിസൺ; ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ബുക്കർ ജേതാവ്

81-ാം വയസ്സിൽ ബുക്കർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി എം. ജോൺ ഹാരിസൺ; ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ബുക്കർ ജേതാവ്text_fields
ലണ്ടൻ: 2026ലെ ബുക്കർ പുരസ്കാരം ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരൻ എം. ജോൺ ഹാരിസണ്. ‘ദ എൻഡ് ഓഫ് എവരിതിങ്’ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം. ലണ്ടനിലെ ഓൾഡ് ബില്ലിങ്സ്ഗേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 81 വയസ്സുള്ള ഹാരിസൺ ബുക്കർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. 50,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 62 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് സമ്മാനത്തുക.
അഞ്ച് എഴുത്തുകാരെ പിന്തള്ളിയാണ് ഹാരിസൺ പുരസ്കാരം നേടിയത്. ചരിത്രകാരിയും ക്ലാസിസിസ്റ്റുമായ മേരി ബിയേർഡ് അധ്യക്ഷയായ ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഏകകണ്ഠമായാണ് ഹാരിസണിന്റെ നോവൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബുക്കർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് ഹാരിസൺ. പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റോപ്യൻ ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ് ‘ദ എൻഡ് ഓഫ് എവരിതിങ്’.
ഇതിന് മുമ്പ് ഈ റെക്കോർഡ് കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. 2019ൽ 79-ാം വയസ്സിൽ ‘ദ ടെസ്റ്റമെന്റ്സ്’ എന്ന നോവലിനാണ് അവർ പുരസ്കാരം നേടിയത്. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരി ബെർണാഡിൻ എവരിസ്റ്റോയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു അറ്റ്വുഡ് പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത്. ഹാരിസണിന്റെ 13-ാമത്തെ നോവലാണ് ‘ദ എൻഡ് ഓഫ് എവരിതിങ്’. ഈ വർഷത്തെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. വെറും 198 പേജുകൾ മാത്രം.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കെന്റ് തീരത്ത് പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ഭാവിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. പ്രായമായ അമ്മായി മാർണിയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഫിലിപ്പ് ടെന്നന്റ് എന്നയാളാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രം. തീരത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി വിറ്റാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആകൃതി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിഗൂഢ വസ്തു ഫിലിപ്പിന് കിട്ടുന്നതോടെയാണ് കഥ മാറുന്നത്.
1945ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വാർവിക്ഷെയറിലെ റഗ്ബിയിൽ ജനിച്ച മൈക്കൽ ജോൺ ഹാരിസൺ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്. ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമാണ്. ബുക്കർ പ്രൈസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 1965ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ കഥ വിറ്റു. 1969ൽ പ്രശസ്ത സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ മാസികയായ ‘ന്യൂ വേൾഡ്സ്’ന്റെ സ്റ്റാഫിൽ ചേർന്നു. 1978 വരെ അവിടെ പുസ്തക വിഭാഗം എഡിറ്ററായിരുന്നു.
ഫിക്ഷന് പുറമെ സാഹിത്യ നിരൂപകനും നിരൂപകനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്’ (1992), ‘സൈൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്’ (1996), ‘ലൈറ്റ്’ (2002), ‘നോവ സ്വിങ്’ (2006), ‘എംപ്റ്റി സ്പേസ്’ (2012) എന്നീ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ത്രയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ്. ‘നോവ സ്വിങ്’ 2007-ൽ ആർതർ സി. ക്ലാർക്ക് അവാർഡ് നേടി. ‘ലൈറ്റ്’ 2002ൽ ജെയിംസ് ടിപ്ട്രി ജൂനിയർ അവാർഡും നേടി. 2020ലെ ‘ദ സൺകൺ ലാൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു റൈസ് എഗെയ്ൻ’ ഫിക്ഷനിലെ നൂതനത്വത്തിനുള്ള ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്സ് പ്രൈസ് നേടി. 2017ൽ ‘യു ഷുഡ് കം വിത്ത് മി നൗ’ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരവും 2023ൽ ‘വിഷ് ഐ വാസ് ഹിയർ’ എന്ന ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ആറ് നോവലുകളുടെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഹാരിസണെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിൽ മുമ്പ് ബുക്കർ നേടിയ രണ്ട് എഴുത്തുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരി എലിസബത്ത് സ്ട്രൗട്ട് (‘ദ തിങ്സ് വി നെവർ സേ’), ബ്രിട്ടീഷ് കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ ലൂക്ക് കെന്നാർഡ് (‘ബ്ലാക്ക് ബാഗ്’), റെബേക്ക പെറി (‘മേ വി ഫീഡ് ദ കിങ്’) എന്നിവരാണ് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് എഴുത്തുകാർ. മേരി ബിയേർഡ് അധ്യക്ഷയായ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ കവി റെയ്മണ്ട് ആൻട്രോബസ്, സംഗീതജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജാർവിസ് കോക്കർ, മാധ്യമപ്രവർത്തക റെബേക്ക ലിയു, നോവലിസ്റ്റ് പട്രീഷ്യ ലോക്ക്വുഡ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിലെ മറ്റ് അഞ്ച് എഴുത്തുകാർക്ക് 2,500 പൗണ്ട് വീതം (3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ) ലഭിക്കും.
1969ൽ സ്ഥാപിതമായ ബുക്കർ പുരസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഫിക്ഷനുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ്. യുകെയിലും / അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ കൃതികൾ ഉള്ള ഏത് രാജ്യക്കാരനായ എഴുത്തുകാരനും ഇതിന് അർഹനാണ്.1969ൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരൻ പി.എച്ച്. ന്യൂബിക്ക് ‘സംതിങ് ടു ആൻസർ ഫോർ’ എന്ന നോവലിനാണ് ആദ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 2014ൽ യോഗ്യതാ നിയമങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ച് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള എഴുത്തുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി.