ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! 2027ൽ രണ്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുമായി ജെ.കെ. റൗളിങ്

ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! 2027ൽ രണ്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുമായി ജെ.കെ. റൗളിങ്text_fields
ഹാരി പോട്ടർ പ്രപഞ്ചം ഇനിയും വികസിക്കുന്നു. ജെ.കെ. റൗളിങിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിസാർഡിങ് വേൾഡിന്റെ ഭാഗമായി 2027ൽ രണ്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി എത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിന്റെ പ്രധാന കഥ അവസാനിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും, ആരാധകർക്കിടയിൽ ഈ പരമ്പരക്കുള്ള ജനപ്രീതിക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. ഹാരി പോട്ടർ സിനിമകളും തീം പാർക്കുകളും ഈ വർഷം അവസാനം എത്താനിരിക്കുന്ന എച്ച്ബിഒ മാക്സ് ടിവി സീരീസും ഇതിന് തെളിവാണ്.
പുതിയ സ്ട്രീമിങ് സീരീസിനായുള്ള ആകാംക്ഷ കത്തിനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജെ.കെ. റൗളിങ് ഈ സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. 2027 ഫെബ്രുവരി 23ന് രണ്ട് പുതിയ ഹാരി പോട്ടർ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തും. സീസൺ 1 അവസാനിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്.
'പോക്കറ്റ് പോട്ടേഴ്സ് - ലിറ്റിൽ ഗൈഡ്സ് ടു ദ ഹാരി പോട്ടർ സ്റ്റോറീസ്' എന്ന സീരീസിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഹോഗ്വാർട്ട്സിലെ ഐക്കണിക് കഥാപാത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ശേഖരിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണിത്.
ആദ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് 'പോക്കറ്റ് പോട്ടേഴ്സ്: പ്രൊഫസർ മക്ഗോണഗൽ' എന്നാണ്. ഹോഗ്വാർട്ട്സിലെ ഐക്കണിക് അധ്യാപികയെ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. സിനിമകളിൽ ഡെയിം മാഗി സ്മിത്തും വരാനിരിക്കുന്ന എച്ച്ബിഒ മാക്സ് സീരീസിൽ ജാനറ്റ് മക്ടീറുമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. നതാലി സ്മിത്തിന്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളോടെയാണ് പുസ്തകം എത്തുന്നത്.
മുൻ പുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെ, ഇതിലും ട്രിവിയ, ഉദ്ധരണികൾ, രസകരമായ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. ഇതിനൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം 'പോക്കറ്റ് പോട്ടേഴ്സ്: ഫ്രെഡ് ആൻഡ് ജോർജ് വീസ്ലി' ആണ്. ഐക്കണിക് ഇരട്ടകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിറയുന്നത്. ഹെലൻ ബ്രാഡിയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഫ്രെഡിന്റെയും ജോർജിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കുസൃതികളും ഹോഗ്വാർട്ട്സിലെ രഹസ്യ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായനക്കാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.
32 പേജുള്ള ഹാർഡ് കവർ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവ. പോക്കറ്റ് പോട്ടേഴ്സ് സീരീസിലെ എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവ. ഇതിന് മുൻപ് ഹാരി പോട്ടർ, റോൺ വീസ്ലി, ഹെർമയോൺ ഗ്രേഞ്ചർ, പ്രൊഫസർ ആൽബസ് ഡംബിൾഡോർ, ലൂണ ലവ്ഗുഡ്, റൂബിയസ് ഹാഗ്രിഡ്, ഡോബി ദ ഹൗസ് എൽഫ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. മുൻ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളും യഥാർത്ഥ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസും എഴുതിയത് പോലെ, ഈ രണ്ട് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ജെ.കെ. റൗളിങ് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. പ്രൊഫസർ മക്ഗോണഗലും ഫ്രെഡ് ആൻഡ് ജോർജ് വീസ്ലിയും ഫെബ്രുവരിയിൽ ബ്രിട്ടണിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ മാർച്ച് 2 മുതൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ആമസോണിൽ നിലവിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 12.11 ഡോളർ (ഏകദേശം 1,070 രൂപ) ആണ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വായനക്കാർക്ക് വിസാർഡിങ് വേൾഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണ് വിവരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഹാരി പോട്ടർ ടിവി സീരീസ് 2026 ഡിസംബർ 25ന് എച്ച്ബിഒ മാക്സിൽ മാത്രമായി പ്രീമിയർ ചെയ്യും. ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ടാം സീസണിലേക്ക് സീരീസ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.