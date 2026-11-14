വ്യാജ പുസ്തക വിവാദം; നാലു ജില്ലകളിലെ ലൈബ്രറികളിൽനിന്ന് 7,995 പുസ്തകങ്ങൾ നീക്കി

വ്യാജ പുസ്തക വിവാദം; നാലു ജില്ലകളിലെ ലൈബ്രറികളിൽനിന്ന് 7,995 പുസ്തകങ്ങൾ നീക്കിtext_fields
വെല്ലൂർ: വിവാദ പ്രസാധകരായ അഗൽവിളക്ക്, ഫീനിക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 7,995 പുസ്തകങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാലു ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ കേന്ദ്ര ലൈബ്രറികളിൽനിന്ന് നീക്കി. വെല്ലൂർ, റാണിപ്പേട്ട്, തിരുപ്പത്തൂർ, തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലകളിലെ ലൈബ്രറികളിൽനിന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുസ്തകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത്.
എഐ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പ്രസാധകരിൽനിന്ന് പൊതുഗ്രന്ഥശാലകൾക്കായി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. കോയമ്പത്തൂരിൽ പുതുതായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പെരിയാർ അറിവാളം പൊതുഗ്രന്ഥശാലയിലേക്കും ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
റാണിപ്പേട്ട്, തിരുപ്പത്തൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരു ജില്ലകളിലെയും ലൈബ്രറികളിൽനിന്ന് 2,401 പുസ്തകങ്ങൾ വീതമാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ലൈബ്രറികളിൽനിന്നും പ്രസ്തുത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് പ്രസാധകരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഓഫിസർ എസ്. വള്ളി പറഞ്ഞു. 2025–26 വർഷത്തിൽ ജില്ലയിലെ ശാഖാ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രത്യേക മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറികളിലെ സാധാരണ ശേഖരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും ശാഖാ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രസാധകരുടെ വിശ്വാസ്യതയും സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് നടപടി.