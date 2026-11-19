വാൻ ഗോഗിന്റെ ‘ബ്ലോസമിങ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീസ്’ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് 1,600 കോടി രൂപക്ക്; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നാലാമത്തെ പെയിന്റിങ്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോഗിന്റെ ‘ബ്ലോസമിങ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീസ്’ എന്ന ചിത്രം ലേലത്തിൽ 190.4 മില്യൺ ഡോളറിന് (ഏകദേശം 1,600 കോടിയിലധികം രൂപ) വിറ്റുപോയി. സോത്ത്ബീസ് ലേലസ്ഥാപനത്തിലാണ് വൻ തുകക്ക് ചിത്രം വിറ്റുപോയത്. ഇതോടെ വാൻ ഗോഗിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലേലത്തുക എന്ന റെക്കോർഡ് ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.
കൂടാതെ, ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നാലാമത്തെ പെയിന്റിങ്ങായും ഇത് മാറി. ഫ്രഞ്ച് ഗ്രാമത്തിലെ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തെരുവ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ രചന 1890ൽ വരച്ചതാണ്. നാല് വർഷം മുൻപ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ പോൾ അലന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് വാൻ ഗോഗിന്റെ 1888ലെ ‘ഓർച്ചാർഡ് വിത്ത് സൈപ്രസസ്’ എന്ന ചിത്രം നേടിയ 117.2 മില്യൺ ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ പഴങ്കഥയായത്.
ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, ഗുസ്താവ് ക്ലിംറ്റ്, ആൻഡി വാർഹോൾ എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പിന്നിലായി ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ആദ്യ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 180 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വില. 1936ൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബം ഈ ചിത്രം വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജൂത പ്രസാധകന്റെ പിൻഗാമികൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദത്തിന് അവസാന നിമിഷം പരിഹാരം കണ്ട ശേഷമാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ലേലസ്ഥാപനം വിൽപ്പന നടത്തിയത്.
നാസി കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്മർദം മൂലമാണ് ചിത്രം വിറ്റതെന്ന് പിൻഗാമികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും, വിൽപ്പന നീതിയുക്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ലേലസ്ഥാപനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ലേലത്തിന് തലേദിവസമാണ് ഇരുവിഭാഗവും രഹസ്യ ധാരണയിലെത്തിയത്. ഇതോടെ നിയമതർക്കങ്ങളില്ലാതെ ലേലം നടത്താൻ സാധിച്ചു.
ലേലത്തിൽ രണ്ട് പേർ മത്സരിച്ചെങ്കിലും വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ലേലം നടന്നത്. സോത്ത്ബീസിന്റെ മാൻഹട്ടൻ ലേലമുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ട് ഡീലർ ബിൽ അക്വാവെല്ല 165 മില്യൺ ഡോളറിന് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ലേലസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫീസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആകെ തുക 190.4 മില്യൺ ഡോളറാകും. സാമുവൽ, ഹെഡ്വിഗ് ഫിഷർ എന്നിവരുടെ ബെർലിനിലെ വീട്ടിൽ 25 വർഷം തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഈ വാൻ ഗോഗ് ചിത്രത്തിന് പുതിയ ഉടമയെ ലഭിച്ചതിൽ ഫിഷർ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.