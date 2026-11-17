കടലിനടിയിൽ ഒരു മാന്ത്രിക ലോകം; മിയാമിയിൽ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അണ്ടർവാട്ടർ ആർട്ട് പാർക്ക്text_fields
മിയാമി: കരയിലെ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം കടലിനടിയിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം തീർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മിയാമി നഗരം. ടിക്കറ്റോ ബോട്ടോ ആവശ്യമില്ലാതെ, ആർക്കും നീന്തിയെത്തി ആസ്വദിക്കാവുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർവാട്ടർ ആർട്ട് പാർക്കും ഹൈബ്രിഡ് പവിഴപ്പുറ്റും മിയാമി ബീച്ചിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. 'റീഫ്ലൈൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിനടിയിലെ കലാസൃഷ്ടി ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും കലാലോകത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
മിയാമി ബീച്ചിന്റെ 4, 5 തെരുവുകൾക്ക് എതിർവശത്തായി കടലിൽ തീരത്തുനിന്ന് വെറും 780 അടി അകലെയാണ് ഈ വിസ്മയ ലോകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെറും 15 മുതൽ 20 അടി മാത്രം ആഴത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡൈവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ, സ്നോർക്കെലിങ് (മാസ്കും സ്നോർക്കെൽ കുഴലും ധരിച്ച് ജലോപരിതലത്തിൽ കിടന്ന് കാഴ്ച കാണുന്ന രീതി) നടത്തുന്നവർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെയെത്തി ഈ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനാകും.
2025ലാണ് റീഫ്ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ കൗതുകകരമായ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. പ്രശസ്ത അർജന്റീന കലാകാരനായ ലിയാൻഡ്രോ എർലിച്ച് ഒരുക്കിയ 'കോൺക്രീറ്റ് കോറൽ' ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. മിയാമിയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ട്രാഫിക് ജാമുകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാറുകളാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി കടലിനടിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളതാപനത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായൊരു കലാപരമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നൽകുന്നത്. പി.എച്ച്.-ന്യൂട്രലും കാർബണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുമായ പ്രത്യേക കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് സമുദ്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ 22 കാറുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിയാമിയിലെ അല്ലാപാട്ട പ്രദേശത്തുള്ള റീഫ്ലൈൻ നേറ്റീവ് കൊറൽ ലാബിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് ഈ കാറുകളിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാലക്രമേണ സമുദ്രജീവികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയായി മാറിവരുന്നു.
റീഫ്ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2026ൽ ഇതിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പെട്രോക് സെസ്റ്റി എന്ന കലാകാരൻ ഒരുക്കിയ 'ഹാർട്ട് ഓഫ് ഒക്കെനോസ്' ആണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒരു നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഈ ശില്പം. സമുദ്രങ്ങളുടെ ഗ്രീക്ക് ദൈവത്തിനുള്ള പ്രതീകാത്മക സമർപ്പണവും, കടലിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക സമ്മാനവുമായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീവനുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ച ഈ കൂറ്റൻ ശില്പം സമുദ്രജീവികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സങ്കേതമായി മാറിവരികയാണ്.
തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും നിരവധി പുതിയ കലാസൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. മിയാമി തീരത്ത് ഏകദേശം ഏഴ് മൈൽ നീളത്തിൽ ഈ അണ്ടർവാട്ടർ മ്യൂസിയം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ലക്ഷ്യം. 2027ൽ കാർലോസ് ബെറ്റാൻകൂർ, ആൽബർട്ടോ ലറ്റോറെ എന്നിവരുടെ 'ദി മിയാമി റീഫ് സ്റ്റാർ' എന്ന അടുത്ത ഇൻസ്റ്റലേഷനും ഇവിടെ ഇടംപിടിക്കും.
റീഫ്ലൈൻ സന്ദർശിക്കാൻ ടിക്കറ്റോ പണമോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, ഇത് ബീച്ചിന്റെ സുരക്ഷിതമായ നീന്തൽ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള തുറന്ന കടലിലെ ഡൈവിങ് സൈറ്റാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ലൈഫ് ഗാർഡുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ സന്ദർശകർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടലിലിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വേലിയേറ്റവും കടലിന്റെ അവസ്ഥയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. സുരക്ഷക്കായി എപ്പോഴും 'ഡൈവർ-ഡൗൺ' പതാകയോടുകൂടി മാത്രം നീന്തിപ്പോവുക. തനിച്ച് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കായി പ്രത്യേക ഗൈഡഡ് ടൂർ സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.
പവിഴപ്പുറ്റുകളെയും മറ്റ് സമുദ്രജീവികളെയും യാതൊരു കാരണവശാലും തൊടരുത്. ചെറിയൊരു സ്പർശനം പോലും ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത 'റീഫ്-സേഫ്' സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കടലിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്ന റീഫ്ലൈൻ, മിയാമി സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അത്ഭുതക്കാഴ്ചയാണ്.