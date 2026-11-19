നരേന്ദ്ര മോദി ട്രംപിന് സമ്മാനിച്ച 'ഗോൾഡൻ പിച്ചവായ്' വെറുമൊരു പെയിന്റിങ് അല്ല! സ്വർണ്ണം പൂശിയ പൈതൃകം...text_fields
പ്രകൃതിയെയും ഭക്തിയെയും അതിസൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിച്ചവായ് ചിത്രകലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ്. ശ്രീനാഥ്ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങൾ, മാറുന്ന കാലാവസ്ഥകൾ, പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വ്യത്യസ്തമായ പിച്ചവായ് കലാസൃഷ്ടികൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് മഴക്കാലത്തെ വരവേൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ താമരയുടെ രൂപങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനില സന്ദർശന വേളയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് രാജസ്ഥാനിലെ നാഥ്ദ്വാരയിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾഡൻ പിച്ചവായ് പെയിന്റിങ് സമ്മാനിച്ചത്. അതിസൂക്ഷ്മമായ കരവിരുതും, മനംമയക്കുന്ന നിറങ്ങളും, രാജസ്ഥാനിലെ ഭക്തി പാരമ്പര്യവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധവുമാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിയെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്.
നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിലെ നാഥ്ദ്വാരയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലാരൂപമാണ് പിച്ചവായ്. പ്രശസ്തമായ ശ്രീനാഥ്ജി ക്ഷേത്രവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീനാഥ്ജിയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലരൂപത്തെയാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലക്രമേണ ഭക്തിപരമായ പ്രമേയങ്ങളെയും മനോഹരമായ അലങ്കാര വിദ്യകളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ പൈതൃകത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ഈ കലാരൂപം വളർന്നു.
'പിന്നിൽ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'പിച്ച്', 'തൂക്കിയിടുന്ന തുണി' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'വായ്' എന്നീ സംസ്കൃത പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 'പിച്ചവായ്' എന്ന പേര് ഉണ്ടായത്. പരമ്പരാഗതമായി, തുണിയിൽ വരച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശ്രീനാഥ്ജി വിഗ്രഹത്തിന് പിന്നിലായാണ് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നത്. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ അലങ്കാര പശ്ചാത്തലമായാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏഴ് വയസ്സുള്ള ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തെയാണ് ശ്രീനാഥ്ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ, സങ്കീർണ്ണമായ പാറ്റേണുകൾ, വിപുലമായ രചനാരീതി എന്നിവയാണ് ഗോൾഡൻ പിച്ചവായ് ചിത്രങ്ങളെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്. ചിത്രങ്ങളിലെ ആഭരണങ്ങൾ, പൂക്കളുടെ രൂപങ്ങൾ, അലങ്കാര ബോർഡറുകൾ, മറ്റ് സൂക്ഷ്മമായ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവക്ക് മിഴിവേകാൻ കലാകാരന്മാർ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കലാസൃഷ്ടിക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു പ്രൗഢിയും തിളക്കവും നൽകുന്നു.
പശുക്കൾ, താമരക്കുളങ്ങൾ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പിച്ചവായ് ചിത്രങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നു. കലയെയും ഭക്തിയെയും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഈ കലാരൂപം രാജസ്ഥാന്റെ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങളും വളരെ നേർത്ത ബ്രഷുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഇതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷമയും അസാമാന്യമായ കലാവൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ പിച്ചവായ് ചിത്രവും കലാകാരന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്.