ബിഹാറിലെ യുവ ചരിത്രകാരന് ലണ്ടനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരംtext_fields
പട്ന: ബിഹാറിലെ യുവ ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ സയ്യിദ് അംജദ് ഹുസൈന് ലണ്ടൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ആദരം. സൂഫി പാരമ്പര്യത്തെയും ബിഹാറിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഗവേഷണ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ ലഭിച്ചത്.
സൂഫിസത്തിന്റെ ബിഹാറിലെ ചരിത്രവികാസം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ബിഹാർ ഔർ സൂഫിവാദ്’ എന്ന ഗവേഷണഗ്രന്ഥമാണ് ഈ അംഗീകാരത്തിന് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത്. 2024ൽ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ദേശീയ പുരസ്കാരവും 2025ലും 2026ലുമായി നിരവധി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ സെനിത്ത് സോഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംജദ് ഹുസൈൻ, ‘യൂത്ത് ഇൻ സൂഫിസം’ പദ്ധതിയിലൂടെ യുവാക്കളിൽ സൂഫി ചിന്തകളും പൈതൃകവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും സജീവമാണ്. ബിഹാറിന്റെ സമ്പന്നമായ സൂഫി-സാംസ്കാരിക ചരിത്രം ആധികാരിക രേഖകളിലൂടെ വരുംതലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.