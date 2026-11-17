ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന്റെ അമൂല്യ ആഭരണങ്ങൾ ഇനി 'യുഗേ യുഗീൻ ഭാരത് മ്യൂസിയ'ത്തിൽ; 4,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹാരപ്പൻ ശിൽപവും പ്രദർശിപ്പിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പതിറ്റാണ്ടുകളായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷിത നിലവറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന്റെ അമൂല്യ ആഭരണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിർമിക്കുന്ന യുഗേ യുഗീൻ ഭാരത് മ്യൂസിയത്തിലെ ആദ്യ ഗാലറിയിലാണ് ആഭരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ 'നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി'യുടെ വെങ്കല ശിൽപവും ഗാലറിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
ആയിരത്തിലധികം ആഭരണങ്ങളും അലങ്കാരവസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദർശനം അടുത്ത വർഷം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി വിവേക് അഗർവാൾ അറിയിച്ചു.
1995ൽ നൈസാമിന്റെ ആഭരണ ട്രസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 217 കോടി രൂപക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 173 ആഭരണങ്ങളടങ്ങുന്ന ശേഖരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 184.75 കാരറ്റ് ഭാരമുള്ള ജേക്കബ് വജ്രമാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്. അവസാന നൈസാമായ മീർ ഉസ്മാൻ അലി ഖാൻ ഈ വജ്രം കടലാസ് അമർത്തിവെക്കാനുള്ള വെയ്റ്റായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റെടുത്തതുമുതൽ ആർബിഐയുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ നാഷനൽ മ്യൂസിയത്തിലും ഹൈദരാബാദിലെ സാലാർ ജങ് മ്യൂസിയത്തിലും അപൂർവമായി മാത്രമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ശിൽപത്തിന് പുറമെ തക്ഷശിലയിൽനിന്നുള്ള ആഭരണങ്ങൾ, മിനിയേച്ചർ ചിത്രങ്ങൾ, ഗാന്ധാര ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവയും ആദ്യ ഗാലറിയിലുണ്ടാകും. 3,230 കോടി രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിന് നവംബർ 11ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. നോർത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകൾ പുനരുപയോഗിച്ചാണ് മ്യൂസിയം നിർമിക്കുന്നത്. 2030-31ഓടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഒരുക്കുന്ന ആഭരണ ഗാലറി 2027ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ തുറക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വാസ്തുവിദ്യയും നഗരവിന്യാസവും, ഗണിതശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും, ഭാഷകളും ലിപികളും, വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും, വ്യാപാരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗാലറികളും പിന്നീട് സജ്ജമാക്കും. പ്രതിവർഷം ഒരു കോടി സന്ദർശകരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മ്യൂസിയം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, 4,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ശിൽപം അടുത്തിടെ ഹാരപ്പൻ ഗാലറിയിൽനിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറ്റിയത് വിവാദമായിരുന്നു. നവംബർ 11ന് പുതിയ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പ്രദർശനക്കൂട്ടിൽ ശിൽപം ഗാലറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. പുതിയ മ്യൂസിയത്തിലെ ഗാലറിയുടെ രൂപകൽപ്പനക്കായി ശിൽപങ്ങൾ മാതൃകാ ഗാലറിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
രാജ്യത്തെ വിവിധ മ്യൂസിയങ്ങളിൽനിന്നും പുരാവസ്തു ശേഖരങ്ങളിൽനിന്നുമായി 18 ലക്ഷം വസ്തുക്കൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയം, പ്രയാഗ്രാജ് മ്യൂസിയം, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മ്യൂസിയങ്ങൾ, സംസ്ഥാന മ്യൂസിയങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ശേഖരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പുരാവസ്തുക്കളും പുതിയ മ്യൂസിയത്തിലെത്തിക്കും. നാഷനൽ മ്യൂസിയത്തിലെ ശേഖരത്തിന്റെ 90 ശതമാനത്തോളം നിലവിൽ സംഭരണശാലകളിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
2023 മേയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് യുഗേ യുഗീൻ ഭാരത് മ്യൂസിയം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനക്കും ആസൂത്രണത്തിനുമായി ഫ്രാൻസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിയുമായി നാഷനൽ മ്യൂസിയം സാങ്കേതിക സഹകരണ കരാറിലും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.