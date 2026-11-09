ചിത്രകലയിലെ ഇതിഹാസം അർപിത സിങ് അന്തരിച്ചു

ചിത്രകലയിലെ ഇതിഹാസം അർപിത സിങ് അന്തരിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ആധുനിക ചിത്രകലാരംഗത്തെ പ്രമുഖ സാന്നിധ്യവും വിഖ്യാത ചിത്രകാരിയുമായ അർപിത സിങ് (89) അന്തരിച്ചു. പ്രായാധിക്യത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവും ചിത്രകാരനുമായ പരംജിത് സിങ്ങാണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ചിത്രരചനയിൽ സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് പരംജിത് സിങ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെത്തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഭർത്താവാണ് അർപിത സിങ്ങിന്റെ ഏക അടുത്ത കുടുംബാംഗമായി അവശേഷിക്കുന്നത്. ചിത്രകാരി കൂടിയായ ഏക മകൾ അഞ്ജും സിങ് 2020ൽ അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു.
സ്ത്രീജീവിതവും സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ വേദനകളും തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ച കലാകാരിയായിരുന്നു അർപിത സിങ്. സ്ത്രീരൂപങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആഖ്യാനാത്മക ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. സമകാലിക സമൂഹത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ, മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ, സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും സ്ത്രീകളുടെ അതിജീവനത്തെയും കലയുടെ ഭാഷയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ചിത്രകലാരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2011ൽ രാജ്യം അർപിതയെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. 2014ൽ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പും ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സമകാലിക ചിത്രകലയിൽ തനതായ ആവിഷ്കാരശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയ കലാകാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ.അർപിത സിങ്ങിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.