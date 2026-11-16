ഗസ്സയിലെ അമ്മമാർക്ക് ആദരവായി ഇറ്റാലിയൻ കലാസൃഷ്ടി; ശ്രദ്ധനേടി ‘ഹോളി മദേഴ്സ് ഓഫ് ഗസ്സ’text_fields
നേപ്പിൾസ്: ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസ് നഗരത്തിലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാപ്പക്കോഡ ചാപ്പലിൽ ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരനും ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റുമായ എഡ്വാർഡോ കാസ്റ്റാൾഡോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത പുതിയ കലാസൃഷ്ടി ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ‘ഹോളി മദേഴ്സ് ഓഫ് ഗസ്സ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ടി, മതപരമായ മാതൃത്വ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും ഫലസ്തീനിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ കറുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
നവംബർ 11ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ, കന്യാമറിയവും ഉണ്ണിയേശുവും ഒത്തുള്ള പരമ്പരാഗത പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മേൽഭാഗം അദ്ദേഹം ഭാഗികമായി കീറിമാറ്റുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അതിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത് ഗസ്സയിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മാറത്തണച്ചുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമായിരുന്നു. ഫലസ്തീൻ ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റ് ഉമർ എൽ ഖത്ത പകർത്തിയതാണ് ഈ ഫോട്ടോ. നേപ്പിൾസ് നഗരത്തിലെ വിവിധ മതപരമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരുക്കുന്ന വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗത ക്രിസ്തീയ ചിത്രമായ മാതാവിനെയും യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഫലസ്തീൻ അമ്മയെയും അദ്ദേഹം ഒരേ ഫ്രെയ്മിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. മതപരമായ പുണ്യചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വഴി, ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിവെക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഈ സൃഷ്ടി ശക്തമായി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ മാതാവിന്റെ ചിത്രം ഭാഗികമായി കീറിമാറ്റുന്നതിനെ കലാകാരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ആവശ്യമായ ദുഃഖം എന്നാണ്. കേവലം മതപരമായ ആരാധനക്കപ്പുറം, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും, അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാരുണ്യവും ഐക്യദാർഢ്യവും ഉണർത്താനുമാണ് ഈ മുറിവുകളും കീറലുകളും ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
നേപ്പിൾസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഡ്വാർഡോ കാസ്റ്റാൾഡോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റും വേൾഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോ അവാർഡ് ജേതാവുമാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം, പിന്നീട് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി തെരുവുകലയിലേക്ക് (Street art) തിരിയുകയായിരുന്നു. മതപരമായ മഡോണ ചിത്രങ്ങളെയും യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഹുസ്നി മുബാറക്കിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം തയാറാക്കിയ ‘ഡോൺ ഓഫ് എ റെവല്യൂഷൻ’ എന്ന ഫോട്ടോ സ്റ്റോറിക്ക് 2012ലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോ മത്സരത്തിൽ സ്പോട്ട് ന്യൂസ് വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു.
അറബ് വസന്തകാലത്തും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ കാലത്തും കെയ്റോയിലും ഫലസ്തീനിലും ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാസ്റ്റാൾഡോ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ നിമിഷങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി പാശ്ചാത്യ പത്രങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിലും, തനിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇസ്രായേൽ സൈനിക ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലിക്കായി ജറുസലേമിലേക്ക് കടക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ തൊഴിലാളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ‘വെൽക്കം ടു ബെത്ലഹേം’ എന്ന സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ട് കൊളാഷ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏറ്റവും ദുർബലരായ മനുഷ്യരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലെ തുടക്കകാലത്തെ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് മാറി, ആ കഥകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് തെരുവുകലയിലൂടെ കാസ്റ്റാൾഡോ ചെയ്യുന്നത്.