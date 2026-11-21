ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രനാടകോത്സവം; മേമുണ്ട ദേശീയ തലത്തിലേക്ക്text_fields
ആയഞ്ചേരി: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രനാടകോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി വടകര മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ദേശീയ മത്സരത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ജിനോ ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്ത മേമുണ്ട സ്കൂൾ അവതരിപ്പിച്ച 'വണ്ടി' എന്ന ശാസ്ത്രനാടകത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം വണ്ടിയുടെ രചയിതാവ് ജിനോ ജോസഫും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഇതേ സ്കൂളിലെ ശ്രീശൈവും കരസ്ഥമാക്കി.
വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ബംഗളൂരുവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 24-ാമത് നാടകോത്സവത്തിലാണ് മേമുണ്ടയുടെ ഈ അഭിമാനനേട്ടം. ഇതോടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ശാസ്ത്രനാടകോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മേമുണ്ട സ്കൂൾ അർഹത നേടി. ശാസ്ത്രചിന്തകളും കണ്ടെത്തലുകളും നാടകവേദിയിലേക്ക് പകർന്നാടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് മേമുണ്ടക്ക് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു മേളയിലെ ജേതാക്കൾ.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സ്കൂളുകളുൾപ്പെടെ 13 ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി പാവുമ്പ ഹൈസ്കൂൾ ''വെൽക്കം ടു ആസ്ഗാർഡിയ'' എന്ന നാടകവും മലപ്പുറം വട്ടംകുളം പോട്ടൂർ മോഡേൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വേദിയിലെത്തി. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകളും ഇത്തവണ മത്സരത്തിനെത്തി. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ആദ്യ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഇത്. ലക്ഷദ്വീപിലെ ഇരു സ്കൂളുകളും മാഹിയിൽ നിന്നുള്ള ടീമും മലയാള നാടകങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആകെ 13 നാടകങ്ങളിൽ ആറും മലയാള നാടകങ്ങളായിരുന്നു.
മ്യൂസിയം ഡയറക്ടർ കെ. സാജു ഭാസ്കരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് രവി മുട്ടഷെട്ടി നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ എസ്.കെ.വി.എസ്. ശർമ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.