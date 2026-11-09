ജാപ്പനീസ് കാലിഗ്രഫി ‘ഷോഡോ’ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക്

ജാപ്പനീസ് കാലിഗ്രഫി ‘ഷോഡോ’ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക്text_fields
ടോക്കിയോ: ജപ്പാന്റെ അഭിമാനമായ പരമ്പരാഗത കൈയെഴുത്ത് കലയായ ജാപ്പനീസ് കാലിഗ്രഫി അഥവാ ‘ഷോഡോ’ യുനെസ്കോയുടെ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, കലാരൂപങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുനെസ്കോ തയാറാക്കുന്ന പട്ടികയാണിത്.
ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ജപ്പാന്റെ 24-ാമത്തെ അമൂർത്ത പൈതൃകമായിരിക്കും ഷോഡോ. ജപ്പാന്റെ ഏജൻസി ഫോർ കൾച്ചറൽ അഫയേഴ്സാണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. യുനെസ്കോയുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി ഷോഡോയെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശിപാർശ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ചൈനയിലെ സിയാമെനിൽ നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 5 വരെ നടക്കുന്ന യുനെസ്കോയുടെ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക.
വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശിപാർശ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അന്തിമ അംഗീകാരം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായെന്നാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ജപ്പാൻ സർക്കാർ യുനെസ്കോക്ക് സമർപ്പിച്ച നിർദേശത്തിൽ ഷോഡോയെ വെറുമൊരു കലാരൂപമായി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ദൈനംദിന ശീലം കൂടിയായാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുതുവർഷത്തിൽ ആദ്യമായി കാലിഗ്രഫി എഴുതുന്ന ‘കാകിസോമെ’ എന്ന ചടങ്ങ്, കൈകൊണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്ന ശീലം, വിവാഹം, മരണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്ക് നൽകുന്ന കാഷ് ഗിഫ്റ്റ് കവറുകളിൽ എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായത്, ജാപ്പനീസ് ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഷോഡോ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നു.
ജപ്പാനിൽ പ്രൈമറി, ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളം സ്വകാര്യ കാലിഗ്രഫി സ്കൂളുകളും സജീവമാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ജാപ്പനീസ് കുട്ടികൾ ബ്രഷും മഷിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുണ്ടായിട്ടും കാലിഗ്രഫി പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. ജപ്പാൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലെയ്ഷർ വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്രകാരം, 2025ൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാലിഗ്രഫിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഏകദേശം 18 ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ്.
2010ൽ ഇത് ഏകദേശം 53 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. അതായത് 15 വർഷത്തിനിടെ മൂന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങി. ഈ തകർച്ചയാണ് കാലിഗ്രഫി ലോകത്തെ യുനെസ്കോ അംഗീകാരത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. യുനെസ്കോ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനായി കാലിഗ്രഫി രംഗത്തുള്ളവർ വർഷങ്ങളായി പ്രചാരണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയും അധികൃതരെ സമീപിച്ചും അവർ ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു.
2015ൽ പ്രധാന സംഘടനകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു. എഴുത്ത് നല്ലതാണോ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നതിൽ കുടുങ്ങാതെ, പലർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലിഗ്രഫിയെ പിന്തുണക്കാനും, അവർ ആരാധിക്കുന്ന യുവ കാലിഗ്രാഫർമാരുടെ സൃഷ്ടികൾ വാങ്ങാനും കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കാലിഗ്രഫി വെബ്സൈറ്റ് നടത്തുന്ന ഫുമിക്കോ ഒട്ട പറഞ്ഞു.
ചൈനീസ്, മംഗോളിയൻ, അറബിക്, ടർക്കിഷ് കാലിഗ്രഫികൾ ഇതിനകം യുനെസ്കോയുടെ അമൂർത്ത പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ഷോഡോയും ആ നിരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് അമൂർത്ത പൈതൃക സംവിധാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. പെർഫോമിങ് ആർട്സ്, ഉത്സവങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത കരകൗശലം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ വരും.
യുനെസ്കോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലത് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനല്ല. മറിച്ച് അവയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യാപകമായി അറിയിക്കുകയും, അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഭാവി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിലും താൽപര്യം വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. ജപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഷോക്കു ഭക്ഷണരീതി, കബുക്കി, പരമ്പരാഗത സാക്കെ നിർമാണം എന്നിവക്ക് ശേഷം ഷോഡോ കൂടി പട്ടികയിൽ എത്തുന്നത് വലിയ അഭിമാനമാകും.