രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം; 'റെഡ് ഡോട്ട്: ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്' പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയമായി വാഡ്നഗർtext_fields
ഗാന്ധിനഗർ: ഏകദേശം 2,750 വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുള്ള ഗുജറാത്തിലെ പുരാതന നഗരമായ വാഡ്നഗറിന് ആഗോളതലത്തിൽ ചരിത്രനേട്ടം. ഇന്നത്തെ തെരുവുകൾക്കടിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യർ നിർമിച്ച വാസസ്ഥലങ്ങളും കോട്ടമതിലുകളും പണിശാലകളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണിന്റെ ചരിത്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്ന 'അനന്ത് അനാദി വാഡ്നഗർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ മ്യൂസിയം' ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ നടന്ന 2026ലെ 'റെഡ് ഡോട്ട്: ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്' പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.
റെഡ് ഡോട്ട് പുരസ്കാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ 'ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്' നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയമാണ് വാഡ്നഗർ മ്യൂസിയം. ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘ്വി എക്സിലൂടെയാണ് ഈ അഭിമാനനേട്ടം പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായി ഈ വിശിഷ്ട ബഹുമതി നേടുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയമായി വാഡ്നഗർ മാറിയെന്നും, ഇത് ഗുജറാത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെ ആഗോള ഡിസൈൻ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത ഈ മ്യൂസിയം, ആയിരക്കണക്കിന് പുരാവസ്തുക്കളിലൂടെയും ആധുനിക ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയും ഈ പുരാതന നഗരത്തിന്റെ പരിണാമം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. മറ്റ് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഭൂമിക്കടിയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ പാളികൾ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഉദ്ഖനന സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടെ സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലുള്ള വാഡ്നഗർ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ജനവാസമുണ്ടായിരുന്ന പുരാതന കോട്ടനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ പ്രകാരം ബി.സി.ഇ 750-800 കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ട്. 2016നും 2022നും ഇടയിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ASI) നടത്തിയ ഉദ്ഖനനങ്ങളിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക കാലഘട്ടങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. മൺപാത്രങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ, കോട്ടമതിലുകൾ, ബുദ്ധമത നിർമിതികൾ, വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ശേഷിപ്പുകളായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു.
നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നഗരം എങ്ങനെ മാറിയെന്നും എന്നാൽ ജനവാസം മുറിയാതെ എങ്ങനെ നിലനിന്നുവെന്നും ഈ തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൗര്യ, ഇൻഡോ-ഗ്രീക്ക്, ശക-ക്ഷത്രപ, മൈത്രക, സോളങ്കി, സുൽത്താനേറ്റ്, മുഗൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നതാണ് വാഡ്നഗറിന്റെ ചരിത്രം. ഏകദേശം 1,35,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ 2025ൽ പൂർത്തിയായ മ്യൂസിയം ഈ ചരിത്രമാണ് സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ആറായിരത്തിലധികം പുരാവസ്തുക്കൾ, മാതൃകകൾ, ഇന്ററാക്ടീവ് പ്രദർശനങ്ങൾ, ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഏഴ് സാംസ്കാരിക കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സന്ദർശകരെ ഈ ഗാലറികൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. മൺപാത്രങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ശിൽപങ്ങൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ശംഖ് നിർമാണം പോലുള്ള പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വലിയൊരു ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഡി.എൻ.എ സാമ്പിളുകൾ എന്നിവ പഴയകാല നിവാസികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കല്ലുപാകിയ തെരുവുകൾ, അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനങ്ങൾ, പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ, വ്യാവസായിക പണിശാലകൾ, ചൂളകൾ, പ്രതിരോധ മതിലുകൾ എന്നിവയുടെ തെളിവുകളും പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹിന്ദു, ബുദ്ധ, ജൈന മതങ്ങൾക്ക് വാഡ്നഗറിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും മ്യൂസിയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മൈത്രക കാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രാചീന സ്തൂപവും പ്രാർത്ഥനാ മുറികളും സന്യാസി മഠങ്ങളുമടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ബുദ്ധവിഹാരം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നാണ്. മ്യൂസിയത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഭാഗം അംബാ ഘട്ട് ഉദ്ഖനന സ്ഥലമാണ്. പ്രധാന മ്യൂസിയം കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം വഴിയാണ് ഇവിടേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 4,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത്, ഉദ്ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്.
ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് 16 മുതൽ 18 മീറ്റർ വരെ താഴ്ചയിലാണ് ഉദ്ഖനനം നടത്തിയ പാളികളുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നിനുതാഴെ ഒന്നായി കിടക്കുന്നത് കാണാനാകും. ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ പഴയ നാണയമോ മൺപാത്രമോ കാണുന്നതിനപ്പുറം, തലമുറകൾ ജീവിക്കുകയും വീടുകൾ പണിയുകയും ചെയ്ത മണ്ണിന് മുകളിൽ നേരിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഇവിടം നൽകുന്നത്. സന്ദർശകർക്കായി 360 ഡിഗ്രി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടൂറും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഹ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 110 കിലോമീറ്ററും മെഹ്സാനയിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം 51 മിനിറ്റും യാത്ര ചെയ്താൽ വാഡ്നഗറിലെത്താം. 120 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അഹമ്മദാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം. വാഡ്നഗറിന് സ്വന്തമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളതിനാൽ ട്രെയിൻ യാത്രയും സൗകര്യപ്രദമാണ്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് 10 മിനിറ്റ് യാത്ര മാത്രമാണുള്ളത്.
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും മ്യൂസിയം പ്രവർത്തിക്കില്ല. അഞ്ച് വയസ്സും അതിൽ താഴെയും പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. പാർക്കിങ്, റാംപുകൾ, എലിവേറ്ററുകൾ, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ശുചിമുറികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.