വിദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയത് തമിഴ്നാടിന്റെ 1,745 വിഗ്രഹങ്ങളും പുരാവസ്തുക്കളും; എത്രയുംവേഗം തിരിച്ചെത്തികാൻ സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശങ്ങളിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കും ആർട്ട് ഗാലറികളിലേക്കും കടത്തപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങളും പുരാവസ്തുക്കളും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കാനായത് വെറും 29 വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഇനിയും 75 വിഗ്രഹങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടവരാനുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന ഐഡൽ വിങ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി.
ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന, ജസ്റ്റിസ് ആർ. മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. ഡിസംബർ 8-നകം സമഗ്രമായ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും സാംസ്കാരിക സമ്പത്തും തിരികെ പിടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
2012 മുതൽ ഇതുവരെ 1,745 വിഗ്രഹങ്ങളും പുരാവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ 29 എണ്ണം മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗാലറികളിലും ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 75 വിഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായുള്ള നയതന്ത്ര നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഐഡൽ വിങ് അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ 2017-ൽ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ ഇതിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കാണിച്ചില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. 10 വർഷത്തിലധികം നീണ്ട ഈ കാലതാമസത്തിന് സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നിലവിലെ കേസുകളുടെ എഫ്.ഐ.ആർ നിലയും അന്വേഷണ പുരോഗതിയും കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 8-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത വാദത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.