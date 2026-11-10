എ.ജെ. ഫിലിപ്പിന് 'അക്ഷയ' പുരസ്കാരം

എ.ജെ. ഫിലിപ്പിന് 'അക്ഷയ' പുരസ്കാരംtext_fields
മൂവാറ്റുപുഴ: മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും കോളമിസ്റ്റുമായ എ.ജെ. ഫിലിപ്പിന് അക്ഷയ പുസ്തകനിധിയുടെ അക്ഷയ ദേശീയ പുരസ്കാരം. മാധ്യമമേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകളും മലയാളഭാഷാ പ്രചാരണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഡോ. എം. ലീലാവതി, വൈശാഖൻ, പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറി അദ്ദേഹത്തെ പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ദ് ട്രിബ്യൂൺ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പദവികൾ വഹിച്ച എ.ജെ. ഫിലിപ്പ്, നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് ഡോ.അമർത്യാസെൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രതീചി (ഇന്ത്യ) ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. മാധ്യമത്തിലെഴുതുന്ന ‘സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം’ കോളം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ കേരള ക്ലബ്, വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹിക മേഖലയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ‘ദീപാലയ’ എന്നിവയുടെ അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ബെംഗളൂരു കേരള സമാജം, അഷ്ടവൈദ്യൻ ഡോ. ഇ.ടി. നീലകണ്ഠൻ മൂസ്സ്, ലഫ്. കേണൽ ഡോ. സോഫിയ ചെറിയാൻ, ഡോ. സബൈൻ ശിവദാസൻ എന്നിവർ അർഹരായി. ജനുവരിയിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.