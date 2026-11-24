സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒമ്പത് പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച് യുവാവ്; ഒടുവിൽ വെടിവെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിtext_fields
കുടുംബത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച യുവാവ് പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ഒമ്പത് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഓടുവിൽ പ്രതിയെ വെടിവെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രദേശത്തെ കലാമഹൽ സ്വദേശിയായ നബീൽ ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അജയ് ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ വരാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു നബീലിന്റെ മറുപടി. പിന്നീട് അമ്മയും സഹോദരിയും സ്റ്റേഷനിലുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ താൻ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.
സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ നബീൽ തന്നെ വിളിച്ചതാര് എന്ന് ചോദിക്കുകയും, എസ്.ഐ അജയ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. മുഖത്തും കഴുത്തിലും പരിക്കേറ്റ അജയിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റ് പൊലീസുകാരെയും ഇയാൾ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. സ്റ്റേഷന്റെ റിസപ്ഷൻ ഭാഗത്തായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്.
എസ്.ഐ അജയ്, എസ്.ഐ അരവിന്ദ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഹരേന്ദർ എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. എ.എസ്.ഐ ശ്രീകൃഷ്ണ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബൽജീത് എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റു. അഞ്ച് പേരെയും സർ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ സ്കൂട്ടർ തട്ടിയെടുത്ത് നബീൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സെൻട്രൽ ജില്ലയിലെ ആന്റി-ഓട്ടോ തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡും സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വൈകിട്ട് 4.30-ഓടെ ചാന്ദ്നി മഹൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചിത്ലി ഖബറിൽ വെച്ച് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി.
പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നബീൽ വീണ്ടും കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാഫ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ അങ്കിത്, ജയന്ത്, ലോകേഷ്, പർമിന്ദർ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ലോക് നായക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭീഷണി തുടർന്നതോടെ പൊലീസ് നിയന്ത്രിത വെടിവെപ്പ് നടത്തി. അരക്ക് താഴേക്ക് എട്ട് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതിൽ ആറെണ്ണം നബീലിന്റെ കാലിൽ കൊണ്ടതായി സെൻട്രൽ ഡി.സി.പി രോഹിത് രാജ്ബിർ സിങ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ നബീലിനെയും ലോക് നായക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചത്, രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ സ്കൂട്ടർ തട്ടിയെടുത്തത്, തുടർന്നുണ്ടായ ആക്രമണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് ഡി.സി.പി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന വാദങ്ങൾ പൊലീസ് തള്ളി. ഇയാൾ മാനസികമായി ആരോഗ്യവാനാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകടകരമായ ആയുധം കൊണ്ട് പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് 2022-ൽ ദര്യാഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഐ.പി.സി 324 പ്രകാരമുള്ള കേസിലും നബീൽ നേരത്തെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.