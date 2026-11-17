28.59 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽtext_fields
കരുനാഗപ്പള്ളി: വിൽപനക്കായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 28.59 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി. കൊറ്റങ്കര ജാസിഫ് കോട്ടജിൽ അക്ബർഷാ (28) ആണ് കൊല്ലം സിറ്റി ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ അശ്വതി ജിജിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജങ്ഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്ന എം.ഡി.എം.എ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇയാൾ തട്ടാമല ഒരുമ നഗർ വിജയവരദം വീട്ടിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ ഭാഗങ്ങളിലെ യുവാക്കൾക്ക് വിൽപന നടത്താനാണ് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ കണ്ണനല്ലൂരിൽനിന്ന് 4.4 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേരെയും, കടവൂരിൽനിന്ന് 2.81 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി മറ്റൊരു യുവാവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ജില്ലയിൽ ലഹരിമരുന്ന് വിപണനവും വിതരണവും തടയാൻ പരിശോധനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് പൊലീസ് കമീഷണർ അറിയിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളി എ.സി.പി വിനോദ് കുമാറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നർകോട്ടിക് സെൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു, ഡാൻസാഫ് എസ്.ഐ.മാരായ കണ്ണൻ, ഗോപകുമാർ, സായിസേനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.