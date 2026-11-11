ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ യുവതിയുടെ മരണം: ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ

ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ യുവതിയുടെ മരണം: ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് മാതാപിതാക്കൾtext_fields
പത്തനാപുരം: ഇരവിപുരത്തെ ഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും രംഗത്ത്. പത്തനാപുരം ഷാജഹാൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ സായ ഷാജഹാനെ (26) ഒക്ടോബർ 31നാണ് ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ മാനസിക പീഡനം നേരിട്ടിരുന്നതായി പിതാവ് എസ്. ഷാജിയും മാതാവ് റിഹാനി ഷാജിയും ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു. സായയുടെ ഭർത്താവ് അഫ്സലും ബന്ധുക്കളും പത്തനാപുരത്തെ വസ്തു എഴുതി നൽകാനായി നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു.2023 ജനുവരി 15നാണ് അഫ്സലും സായയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഇതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും അഫ്സൽ സായക്കൊപ്പം പത്തനാപുരത്തെ വീട്ടിലോ സായയുടെ ബന്ധുവീടുകളിലോ പോയിട്ടില്ല. വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ കാറിന്റെ തവണകൾ ഒരു വർഷം അടച്ചിരുന്നത് സായയുടെ പിതാവാണ്.
ബാക്കി തവണകൾ ഭർത്താവ് അടച്ചിരുന്നു. തുക തിരികെ നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത്. ഇതാകാം ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പായി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തതായി പറയുന്നത്. കേസ് ആത്മഹത്യയായി തള്ളികളയാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മാതാവ് റിഹാനി ഷാജി പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്ന് പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സി.സി.ടി.വി പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് തയാറാകാത്തത്, അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നും സംഭവ ദിവസം അഫ്സലിന്റെ വീട്ടിൽ വൈകീട്ട് നാലോടെ വലിയ ബഹളം കേട്ടിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞതായും സായയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. തന്നെ കാണാൻ വന്ന സായ ഭർതൃവീട്ടിലെ മാനസിക പീഡനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് അഫ്സലും വീട്ടുകാരും വിലക്കിയിരുന്നെന്ന് സായ പറഞ്ഞതായും മുത്തശ്ശി ഫാത്തിമബീവി പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും, വനിതാ കമീഷനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.