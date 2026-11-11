അധ്യാപികമാർ ഉൾപെട്ട എം.ഡി.എം.എ കേസ്: രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിൽ

അധ്യാപികമാർ ഉൾപെട്ട എം.ഡി.എം.എ കേസ്: രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിൽtext_fields
വടകര: അധ്യാപികമാർ ഉള്പ്പെട്ട വടകര എം.ഡി.എം.എ കേസില് രണ്ടുപേര് കൂടി പിടിയില്. വയനാട് പുല്പള്ളി സ്വദേശി അജിത് (28), മരക്കടവ് സ്വദേശി വിശാല് (29) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കേസില് ഒളിവില് കഴിയുന്ന മുഖ്യപ്രതി വയനാട് സ്വദേശി ഷിന്റോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പിടിയിലായവർ.
നേരത്തെ കേസിൽ പിടിയിലായ അധ്യാപികമാരായ കീർത്തന, കാവ്യ, നീഷ്മ എന്നിവരുമായി പിടിയിലായവർ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അധ്യാപികമാരുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയിരുന്ന പണം രണ്ട് പേർക്കുമാണ് കൈമാറിയിരുന്നത്. പിന്നീട് പണം മുഖ്യപ്രതി ഷിന്റോയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പതിവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ എം.ഡി.എം.എ വിൽപന സംഘങ്ങളുമായി പിടിയിലായ പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. കീർത്തനയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും പിടിയിലായത്. കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ഷിന്റോയെ ഇതുവരെയും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എം.ഡി.എം.എ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ എട്ട് പ്രതികളെയാണ് ഇതോടെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. വടകര താഴെ അങ്ങാടി സ്വദേശി സഫ് വാനെ എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടികൂടിയതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികൾ പൊലീസിന്റെ വലയിലായത്.