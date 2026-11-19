അധ്യാപകനെ അനുസരിച്ചില്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരത; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്text_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവാരൂർ ജില്ലയിലെ തിരുത്തുറൈപ്പൂണ്ടിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പ്രീ-കെജി വിദ്യാർഥിയായ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടതായി പരാതി. കുട്ടി കൈകൾ കെട്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ വേദനയോടെ കുതറുന്നതും കണ്ണിന് സമീപം മുറിവേറ്റ് രക്തം വരുന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദാരുണ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അധ്യാപകനും വനിതാ അറ്റൻഡന്റിനുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൈകൾ കെട്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടുപെടുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണാം. മറ്റൊരു ക്ലിപ്പിൽ, കെട്ടഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി കയറിൽ കടിക്കുന്നതും ദൃശ്യമാണ്. വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും കാരണം കുട്ടി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കുട്ടികളും അധ്യാപികയെന്ന് കരുതുന്ന സ്ത്രീയും ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. അധ്യാപകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ കുറുമ്പ് കാണിച്ചതിനാലാണ് വനിതാ അറ്റൻഡന്റ് കുട്ടിയെ വിനൈൽ ഷീറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പരിക്കുകളോടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടി അധ്യാപകനും വനിതാ അറ്റൻഡന്റും തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതായി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് പിതാവ് സ്കൂളിലെത്തി ക്ലാസ് മുറിയിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അവ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി തിരുത്തുറൈപ്പൂണ്ടി പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇരു ജീവനക്കാരെയും ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായാണ് വിവരം.