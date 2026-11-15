ചാലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച ക്വട്ടേഷൻ; പിന്നിൽ ബിസിനസ് വൈരം

ചാലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച ക്വട്ടേഷൻ; പിന്നിൽ ബിസിനസ് വൈരംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിലെ വൻ സ്വർണക്കവർച്ചക്കു പിന്നിൽ സ്വർണവ്യാപാരികൾ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് വൈരം. ചാലയിൽ സ്വർണവ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ നൽകിയ ക്വട്ടേഷനാണ് സ്വർണക്കവർച്ചക്കു പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചാലയിലെ ആറ്റുകാൽ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ടെസ്റ്റിങ് സ്ഥാപന ഉടമകളായ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി അമോൽ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ദിലീപ് എന്നിവരാണ് ചാലയിലെ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമ നന്ദകുമാറിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയത്. ഒരു ജ്വല്ലറി ഉടമ കൂടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്.
കവർച്ചയുടെ ആസൂത്രകനായ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ അഞ്ചുപേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അനൂപ് രാജ്, അനിൽ പ്രസാദ്, വിനോദ് ആൻറണി, അമോൽ, ദിലീപ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അനൂപ് രാജ്, അനിൽ പ്രസാദ്, വിനോദ് ആൻറണി എന്നിവരെ വയനാട്ടിൽനിന്നും അമോൽ, ദിലീപ് എന്നിവരെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്.
വയനാട്ടിലെ റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ രാജീവ് പിടിയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് കവർച്ചയെകുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്ത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ച് വിട്ടയച്ചു. വയനാട്ടിൽ പൊലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ശ്രാവണിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വയനാട്ടിൽ പിടിയിലായവരെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു. സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും ബൈക്കും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കവർച്ചക്കിരയായ നന്ദകുമാർ ഉയർന്ന വിലക്കാണ് പഴയ സ്വർണം ഇടപാടുകാരിൽനിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതു മൂലം ജ്വല്ലറിയിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടന്നിരുന്നു.
ഇതിൽ അസൂയ തോന്നിയ അമോലും ദിലീപും ചേർന്ന് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അനൂപ് രാജിന് കവർച്ചക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകുകയായിരുന്നു. ഷാഡോ അനിൽ എന്ന അനിൽ പ്രസാദും വിനോദ് ആൻറണിയും ആണ് ബൈക്കിൽ എത്തി നന്ദകുമാറിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്നത്. തുടർന്ന് ഇവർ കാറുമായി കാത്തുനിന്ന അനൂപ് രാജിനൊപ്പം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്ന സംഘം പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടക്കുകയും പിന്നീട് വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു.
ഇതിനിടെ, നന്ദകുമാറിനെക്കുറിച്ച വിവരങ്ങൾ കവർച്ച സംഘത്തിന് കൈമാറിയ ശ്രാവണും ഇവർക്കൊപ്പം കാറിൽ കയറി. വയനാട്ടിലെത്തിയ സംഘം പരിചയക്കാരനും റിസോർട്ടിലെ ജോലിക്കാരനുമായ രാജീവിനെ വിളിക്കുകയും വിനോദയാത്രക്ക് എത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനകം പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ വാഹനം വളഞ്ഞ് പൊലീസ് കവർച്ച സംഘത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു.
പൊലീസിനെ കണ്ട് ശ്രാവൺ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കടയടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ചാലയിലെ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി നന്ദകുമാറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കിലോയോളം സ്വർണമാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. കടയടച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ പവർഹൗസിന് സമീപം മരക്കട എസ്.ബി.ഐ. ബാങ്കിന് സമീപം മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടുപേർ നന്ദകുമാറിന്റെ സ്വർണമടങ്ങിയ തോൾബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു