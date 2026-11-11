രഹസ്യബന്ധം പുറത്തറിയുമെന്ന ഭയം; 15കാരനെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയും കൗമാരക്കാരനും പിടിയിൽ

രഹസ്യബന്ധം പുറത്തറിയുമെന്ന ഭയം; 15കാരനെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയും കൗമാരക്കാരനും പിടിയിൽtext_fields
ഹൈദരാബാദ് : തെലുങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയിൽ രഹസ്യബന്ധം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് 15കാരനെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി. കല്ലൂർ സ്വദേശിയും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുമായ ജില്ലേല രവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 19കാരിയായ അപർണയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 14കാരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഭർത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുന്ന അപർണ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രദേശവാസിയായ 14കാരനുമായി അടുപ്പത്തിലായത്. ദസറ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ രവി ഒക്ടോബർ 20ന് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടു. ഇക്കാര്യം വീട്ടിൽ പറയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ, ബന്ധം പുറത്തറിയുമെന്ന ഭയത്തിൽ ഇരുവരും രവിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 21ന് 14കാരൻ രവിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കളനാശിനി കലർത്തിയ ശീതളപാനീയം നൽകി. ഇത് കുടിച്ചതോടെ തൊണ്ടയിൽ കടുത്ത നീറ്റലും വായിലും ശരീരത്തിലും കുമിളകളും ഉണ്ടായി. സംശയം തോന്നിയ രവി ചോദിച്ചപ്പോൾ വിഷം കലർത്തിയ കാര്യം പ്രതികൾ സമ്മതിക്കുകയും, കുട്ടി ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രവിയെ ആദ്യം ഖമ്മം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വാറങ്കൽ എം.ജി.എം ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നവംബർ എട്ടിന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. രവിയുടെ മൊഴിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല്ലൂർ പൊലീസ് കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തു. പ്രതികളായ യുവതിയെ സത്തുപള്ളി സബ് ജയിലിലേക്കും 14കാരനെ വാറങ്കലിലെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.