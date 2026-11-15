തനിഷ്ക് മോഷണക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്: പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് കൈയിലെ ടാറ്റൂവും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും മൊഴിയും

തനിഷ്ക് മോഷണക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്: പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് കൈയിലെ ടാറ്റൂവും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും മൊഴിയുംtext_fields
ചെന്നൈ: തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ചക്കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ അടക്കം രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. മുഖ്യപ്രതി നിഷാന്തിന്റെ പിതാവ് സുരേഷ്, ഇൻഫ്ലൂവൻസറും യൂട്യൂബറുമായ മീനാക്ഷി നാച്ചിയാർ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പെൺസുഹൃത്തായ മീനാക്ഷിയുടെ വീടു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനും കടങ്ങൾ വീട്ടാനുമായാണ് മുഖ്യപ്രതി നിശാന്ത് മോഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ജ്വല്ലറിയിൽനിന്ന് 21 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണവും വജ്രവും കവർന്ന കേസിൽ നിശാന്തിനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെ നിഷാന്തിന്റെ വീട്ടിലടക്കം പൊലീസ് തിരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നു. നിഷാന്തിനായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയിലാണ് പിതാവിനെയും സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് പിടികൂടുന്നത്. ഇവരുടെ പക്കല്നിന്ന് 5 കിലോയോളം സ്വര്ണം പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം, തിരുപ്പൂരിലാണ് അവസാനമായി നിശാന്തിന്റെ ഫോൺ ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത്. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മദകുളം ടാങ്കിന് സമീപത്തെ പാടത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിനുശേഷമാണ് നിശാന്ത് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയതെന്നും ഇതിനായി പലതവണ നിശാന്ത് ജ്വല്ലറിയിലെത്തി സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. നവംബർ 5ന് പുലർച്ചെ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ ജ്വല്ലറിയുടെ ലിറ്റ്സ് മെയിന്റനൻസ് ഏരിയയിലൂടെ മുകൾനിലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന്, നവംബർ 12ന് ലിഫ്റ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ വാതിലിലൂടെ ഉള്ളിൽക്കടന്ന നിശാന്ത് ലിഫ്റ്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കയറിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലുള്ള ഒന്നാംനിലയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. മോഷണ മുതൽ മീനാക്ഷിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് മദകുളം ടാങ്കിന് സമീപത്തെ തന്റെ വയലിൽ ഒളിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിശാന്തിന്റെ പദ്ധതി. ഇതിനായി പിതാവിനെ തിരുപ്പറങ്കുണ്ട്രത്തെ പാലത്തിന് സമീപം വിളിച്ചുവരുത്തി സ്വർണം ഏൽപ്പിച്ചു. പിറ്റേന്ന് പിതാവിനൊപ്പം ഓട്ടോയിൽ വയലിലെത്തി മോഷണ മുതലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം മോഷണസമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും കൈയുറകളും മറ്റും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവുമായി പിന്നീട് നിശാന്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു.
സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും നിശാന്തും സുരേഷും വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടയാളുടെ മൊഴിയുമാണ് പ്രതികളെ കുടുക്കിയത്. മോഷണത്തിനായി മീനാക്ഷിയുടെ സ്കൂട്ടറിലാണ് നിശാന്ത് പോയിരുന്നത്. നിശാന്തിന്റെ കൈയിൽ പച്ചകുത്തിയിരുന്നത് സി.സി.ടി.വിയിൽ വ്യക്തമായതും കേസിൽ വഴിതിരിവായി. സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ജ്വല്ലറിയുടെ സമീപത്തുകണ്ട ഇയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതോടെ അന്വേഷണം നിശാന്തിലേക്കും തുടർന്ന് പിതാവിലേക്കും മീനാക്ഷിയിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
മീനാക്ഷിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇരുവരും ചേർന്നാണ് നടത്തുന്നത്. മധുരൈയിലെ അമേരിക്കൻ കോളജിൽ വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മീനാക്ഷിയും നിശാന്തും പരിചയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് നിശാന്ത് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും ബന്ധം തുടരുകയായിരുന്നു. വിഡിയോ എഡിറ്ററാണ് നിശാന്ത്.